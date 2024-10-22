Александр Мостовой высказался о получении гражданства РФ Дугласом Сантосом

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о получении гражданства РФ защитником «Зенита» Дугласом Сантосом. Он считает преждевременными разговоры о возможном выступлении игрока за сборную России.
Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита» российское гражданство.
Сантос в сборной России? Давайте не будем трогать эту тему. Ему там не место, просто зачем Сантосу это? Сейчас мы не играем официальные игры. Думаете, Сантосу будет интересно играть против Мадагаскара?
Болейте за своих, а не против чужих.
Болейте за своих, а не против чужих.