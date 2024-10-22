Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Александр Мостовой высказался о получении гражданства РФ Дугласом Сантосом

вчера, 08:11

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о получении гражданства РФ защитником «Зенита» Дугласом Сантосом. Он считает преждевременными разговоры о возможном выступлении игрока за сборную России.

Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита» российское гражданство.

Сантос в сборной России? Давайте не будем трогать эту тему. Ему там не место, просто зачем Сантосу это? Сейчас мы не играем официальные игры. Думаете, Сантосу будет интересно играть против Мадагаскара?

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин высказался о получении Дугласом Сантосом гражданства РФ
21 октября
Колосков: «Есть тенденция к улучшению качества судейства в РПЛ»
21 октября
Личка высказался о победе над «Рубином»
20 октября
Нагмалё заявил, что «Динамо» будет бороться за золотые медали
20 октября
Мостовой не видит заслуг Мурада Мусаева в успехах «Краснодара»
20 октября
Гарре считает, что судья ошибочно удалил Костанцу и назначил пенальти
20 октября
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:07
- А причём здесь футбол, и тем более сборная России?
- Просто человек пожил в России, ему у нас понравилось, и он решил здесь остаться, привезти свою семью...
- Ну, и кто сюда приплёл сборную России по футболу? Покажите мне этого человека!
- Актер Депардье получил наше гражданство - ему что, тоже за сборную России играть? Наталья Орейро и Сноуден тоже не торопятся в сборную России по футболу. Стивен Сигал тоже гражданин России. Почему он не в сборной?
- Потому, что получение Российского гражданства обязывает только к одному - соблюдать законы и конституцию страны, уважать её традиции и её язык, ну и платить налоги, естественно,... Ни про какой футбол там и речи нет!
- Так что это всё просто ваши фантазии, господа...
alexamit
alexamit
вчера в 15:33
Чудны твои дела Господи!То ещё одному бразилу дали болотное гражданство,то канадцу Пакетту в хоккее.Это как в 30-е годы на олимпиаде-Великобритания выиграла Олимпиаду имея в составе одних канадцев.
stanichnik
stanichnik ответ ZenCh1 (раскрыть)
вчера в 14:41
Доброго Здоровья Zen!
Теперь сыграть уже в самом ближайшем матче нашей Сборной ему будет даже легче чем получить российский паспорт. Чик и он уже не легионер.))) и покупай Алексей Борисович ещё одного бразильца))
ZenCh1
ZenCh1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:04
Чтобы перестать считаться легионером, он должен хотя бы один матч провести за сборную России. Нестыковка.
Похоже Семак хочет ещё одного бразильца взять. Это да.
Лично моё мнение - в сборной не должно такого быть.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:04
Зачем самому Сантосу это надо?
stanichnik
stanichnik ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:38, ред.
Доброго Здоровья Рыжик!
Конечно же я имел в виду Сантоса, просто писал с телефона, и случайно попал не в ту ячейку, получился Синтос. Печатая на клавиатуре я пальцем частенько закрываю сразу две клавиши, а в телефоне подавно, хотя шрифт занимает 80% экрана.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:29
Кто такой Синтос?
sv_1969
sv_1969 ответ Баpсaфoбия (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 09:10
Это нужно в первую очередь Зениту. Ну и налоги конечно. Сборная бразилу не нужна от слова совсем
112910415
112910415
вчера в 08:34
коротко, ясно и по делу
jrrwwce65gqh
jrrwwce65gqh
вчера в 08:27

Сантос в сборной России?
А Кемскую волость не хотите?
Почему не тому Царю челобитную подали, смерды?
Короче всех на кол вместе с холопом Миллером!
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:25, ред.
Согласен с Мостовым, Синтосу уж точно паспорт нужен был не для выступления за сбрную России в товарищеских матчах с второсортными комадами. Тут скорее Миллеру захотелось ещё одного легионера, а лимит не позволяет, вот его и натурализовали, как долгожителя.
Болейте за своих, а не против чужих.
lotsman
lotsman
вчера в 08:22
Кого ещё не успели опросить по поводу Сантоса?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:13
Главеое, паспорт))) остальное лирика. Натурализация умная политика)))кому как
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 