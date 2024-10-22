Александр Мостовой высказался о получении гражданства РФ Дугласом Сантосом

Экс-футболист сборной России высказался о получении гражданства РФ защитником «Зенита» . Он считает преждевременными разговоры о возможном выступлении игрока за сборную России.

Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита» российское гражданство.

Сантос в сборной России? Давайте не будем трогать эту тему. Ему там не место, просто зачем Сантосу это? Сейчас мы не играем официальные игры. Думаете, Сантосу будет интересно играть против Мадагаскара?