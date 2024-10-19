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Альфонсо Дэвис мечтает перейти в «Реал»

вчера, 17:12

«Бавария» приостановила переговоры по новому контракту с Альфонсо Дэвисом.

Мюнхенский клуб не хочет платить канадцу 20 млн евро за сезон, а сам футболист мечтает перейти в «Реал».

Летом 2025 года Дэвис может стать свободным агентом.

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18 октября
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shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:48
...а Я не против, " немецкое качество" , правда здесь канадский парень, он мне симпатичен, только нам больше оборонительные
способности важны, чтобы вперёд не лез почём зря!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:56
Реал тоже не заплатит ему 20 лямов и перейдет в МЮ и трансферная сага закончится.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:53
Бавария так превратится в фарм-клуб Реала.))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 17:20
В Реал теперь только через Швецию "принимают".. 🤭🤣
Гость
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