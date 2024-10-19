Альфонсо Дэвис мечтает перейти в «Реал»

«Бавария» приостановила переговоры по новому контракту с Альфонсо Дэвисом.
Мюнхенский клуб не хочет платить канадцу 20 млн евро за сезон, а сам футболист мечтает перейти в «Реал».
Летом 2025 года Дэвис может стать свободным агентом.
«Бавария» приостановила переговоры по новому контракту с Альфонсо Дэвисом.
Мюнхенский клуб не хочет платить канадцу 20 млн евро за сезон, а сам футболист мечтает перейти в «Реал».
Летом 2025 года Дэвис может стать свободным агентом.
способности важны, чтобы вперёд не лез почём зря!!!
способности важны, чтобы вперёд не лез почём зря!!!