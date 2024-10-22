Форвард «Байера», попавший в аварию, не сыграет в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Байера» на пресс-конференции перед выездным матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом» сообщил о том, что нападающий , попавший на выходных в автомобильную аварию, не примет участия в предстоящей игре.

Мы связались с ним после аварии в воскресенье утром и узнали, что всё не так серьёзно, но есть несколько последствий. Он чувствует себя хорошо, но не готов к завтрашнему дню. Мы используем следующие несколько дней, чтобы помочь ему оправиться от эмоционального шока. Это нормально после такого опыта. Физически он в порядке.

Это было серьёзное дело и большое потрясение. Самое главное, что ни у него, ни у его друга нет никаких проблем. Могло быть и хуже. Виктору повезло.

Посоветовавшись с врачами, мы решили, что ему лучше остаться в Леверкузене. Но это [возвращение футболиста — прим.ред.] скорее вопрос дней, а не недель.