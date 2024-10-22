Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыГермания. Бундеслига 2024/2025

Форвард «Байера», попавший в аварию, не сыграет в матче Лиги чемпионов

вчера, 22:56
БрестЛоготип футбольный клуб Брест-:-Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер19:45 Не начался

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо на пресс-конференции перед выездным матчем 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом» сообщил о том, что нападающий Виктор Бонифац, попавший на выходных в автомобильную аварию, не примет участия в предстоящей игре.

Мы связались с ним после аварии в воскресенье утром и узнали, что всё не так серьёзно, но есть несколько последствий. Он чувствует себя хорошо, но не готов к завтрашнему дню. Мы используем следующие несколько дней, чтобы помочь ему оправиться от эмоционального шока. Это нормально после такого опыта. Физически он в порядке.

Это было серьёзное дело и большое потрясение. Самое главное, что ни у него, ни у его друга нет никаких проблем. Могло быть и хуже. Виктору повезло.

Посоветовавшись с врачами, мы решили, что ему лучше остаться в Леверкузене. Но это [возвращение футболиста — прим.ред.] скорее вопрос дней, а не недель.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, почему Зиньковский не сыграет против «Краснодара»
19 октября
Слухи«Интер Майами» Месси станет ещё одним участником Клубного ЧМ-2025
19 октября
Кафанов: «Злобин входит в расширенный список сборной России»
17 октября
Матвей Сафонов будет вызван на сбор сборной России в ноябре
17 октября
За сборную Германии дебютировал 34-летний вратарь «Хоффенхайма»
14 октября
Промес до сих пор не внесён в заявку клуба «Юнайтед» из ОАЭ
14 октября
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:00
Пусть отдыхает пока. Французов и без него надо обыгрывать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 