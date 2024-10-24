Сборная Аргентины возглавляет рейтинг ФИФА. Россия осталась на 34-м месте

ФИФА обновила рейтинг сборных. Аргентина по-прежнему занимает первую строчку. Сборная России сохранила за собой 34-ю позицию.
Наши предстоящие соперники Бруней и Сирия занимают 184-е и 93-е места соответственно.
Топ-10 обновлённого рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Аргентина.
2. Франция.
3. Испания.
4. Англия.
5. Бразилия.
6, Бельгия.
7. Португалия.
8. Нидерланды.
9. Италия.
10. Колумбия.
На первый взгляд кажется, что это 73ыжный рейтинг раз сборная России не играя так высоко, но с другой стороны видно как этот рейтинг продуман и не даёт сильной сборной в подобных условиях находиться в рейтинге рядом с реально слабейшими сборными мира.
Да у нас много претензий к нашей сборной, но ставить ее в один ряд с командами из второй половины первой сотни, ни говоря уже про вторую и третью сотню себя не уважать.
Тем более все понимают, что наша сборная стала заложником преступных политизированных действий ФИФА и УЕФА.
На первый взгляд кажется, что это 73ыжный рейтинг раз сборная России не играя так высоко, но с другой стороны видно как этот рейтинг продуман и не даёт сильной сборной в подобных условиях находиться в рейтинге рядом с реально слабейшими сборными мира.
Да у нас много претензий к нашей сборной, но ставить ее в один ряд с командами из второй половины первой сотни, ни говоря уже про вторую и третью сотню себя не уважать.
Тем более все понимают, что наша сборная стала заложником преступных политизированных действий ФИФА и УЕФА.