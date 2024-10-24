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Сборная Аргентины возглавляет рейтинг ФИФА. Россия осталась на 34-м месте

вчера, 11:31

ФИФА обновила рейтинг сборных. Аргентина по-прежнему занимает первую строчку. Сборная России сохранила за собой 34-ю позицию.

Наши предстоящие соперники Бруней и Сирия занимают 184-е и 93-е места соответственно.

Топ-10 обновлённого рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина.

2. Франция.

3. Испания.

4. Англия.

5. Бразилия.

6, Бельгия.

7. Португалия.

8. Нидерланды.

9. Италия.

10. Колумбия.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:28
А что делает в четвертом месте Англия? На сегодняшний день Любая европейска команда сможет победить Англию,
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:47
Немцев нет в десятке ?! Это полная хрень, товарищи. Бюргеры однозначно должны быть выше бельгийцев, голландцев, португальцев, итальянцев...
альсато
альсато
вчера в 14:57
я не верю НИОДНОМУ рейтингу!...как и надписям на заборе)))))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:01
34 в мире, 19 в Европе и это два с половиной года не учавствовать в официальных турнирах.
На первый взгляд кажется, что это 73ыжный рейтинг раз сборная России не играя так высоко, но с другой стороны видно как этот рейтинг продуман и не даёт сильной сборной в подобных условиях находиться в рейтинге рядом с реально слабейшими сборными мира.
Да у нас много претензий к нашей сборной, но ставить ее в один ряд с командами из второй половины первой сотни, ни говоря уже про вторую и третью сотню себя не уважать.
Тем более все понимают, что наша сборная стала заложником преступных политизированных действий ФИФА и УЕФА.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 11:47
Учитывая сколько стран в у фифы, а мы изгои для фифы, то нормально.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:34
Ну красавцы че сказать!))
a5ryf9ame7aq
a5ryf9ame7aq
вчера в 11:34
Приятно, что сборная России продолжает занимать достойное место в рейтинге ФИФА.
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