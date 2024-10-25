Генсек РФС — о матчах сборной: «Изначально рассматривали южные регионы»

Генеральный секретарь РФС рассказал источнику о выборе городов для проведения ноябрьских матчей сборной России.

15 ноября национальная команда сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19 числа встретится в Волгограде с Сирией.

Мы рады сообщить, что оба матча ноябрьского окна пройдут в России. Мы достигли согласия с соперниками, согласовали даты, место и время проведения матчей. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА . На ноябрьское окно у нас был небольшой пул возможных соперников. Из них Сирия занимает наивысшую позицию в рейтинге ФИФА . Если говорить о конкретных городах, то мы изначально рассматривали южные регионы нашей страны, где есть современные стадионы.

Во-первых, там можно обеспечить комфортный тренировочный процесс во время УТС сборной России, а также Брунея и Сирии, которые будут находиться здесь продолжительное время. Во-вторых, на юге выше вероятность того, что матч пройдёт в теплую погоду, что в том числе влияет и на посещаемость. И последнее, поля на юге поздней осенью проще сохранить и поддерживать в хорошем состоянии.