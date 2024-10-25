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Генсек РФС — о матчах сборной: «Изначально рассматривали южные регионы»

вчера, 12:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБруней15.11.2024 в 19:00 Не начался

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал источнику о выборе городов для проведения ноябрьских матчей сборной России.

15 ноября национальная команда сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19 числа встретится в Волгограде с Сирией.

Мы рады сообщить, что оба матча ноябрьского окна пройдут в России. Мы достигли согласия с соперниками, согласовали даты, место и время проведения матчей. Игры будут учитываться в рейтинге ФИФА. На ноябрьское окно у нас был небольшой пул возможных соперников. Из них Сирия занимает наивысшую позицию в рейтинге ФИФА. Если говорить о конкретных городах, то мы изначально рассматривали южные регионы нашей страны, где есть современные стадионы.

Во-первых, там можно обеспечить комфортный тренировочный процесс во время УТС сборной России, а также Брунея и Сирии, которые будут находиться здесь продолжительное время. Во-вторых, на юге выше вероятность того, что матч пройдёт в теплую погоду, что в том числе влияет и на посещаемость. И последнее, поля на юге поздней осенью проще сохранить и поддерживать в хорошем состоянии.

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Все комментарии
9hrb78p7r46x
9hrb78p7r46x
вчера в 14:43
Хотелось бы узнать сколько это все стоит.
112910415
112910415
вчера в 14:12
с Брунеем-то сыграть совсем почётно !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:18
Всё очень логично, соперники только так себе...
adekvat
adekvat
вчера в 13:17
Какая должна быть погода, что бы заманить зрителей на такии матчи, только если дождь золотыми монетами.
Гость
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