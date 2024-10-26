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Мартино: «В прошедшем сезоне лучшим был Винисиус»

вчера, 10:33

Главный тренер клуба «Интер Майами» Херардо Мартино поделился мнением о судьбе «Золотого мяча» 2024.

«Золотой мяч» никогда не интересовал меня. И я никогда не понимал, его дают лучшему игроку мира или лучшему в конкретном сезоне. В прошедшем сезоне лучшим, пожалуй, был Винисиус. Но если вы спрашиваете меня, кто на данный момент является лучшим, то это Месси.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:01
Та что тут думать, ЗМ отдадут Винисиусу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:15
золотой мяч достоин чемпион Европы.
все остальное - лабуда..все эти винисиусы как матрешки.
сегодня этот есть, завтра другой.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:03
Пусть кто-то из чемпионов Европы получит ЗМ, чем бразилец
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:23
Не раз говорил Сколько людей столько и мнений
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:06
Да конечно Месси лучше, отдайте ем у и в этом году мячик))
Гость
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