Мартино: «В прошедшем сезоне лучшим был Винисиус»

Главный тренер клуба «Интер Майами» поделился мнением о судьбе «Золотого мяча» 2024.

«Золотой мяч» никогда не интересовал меня. И я никогда не понимал, его дают лучшему игроку мира или лучшему в конкретном сезоне. В прошедшем сезоне лучшим, пожалуй, был Винисиус. Но если вы спрашиваете меня, кто на данный момент является лучшим, то это Месси.