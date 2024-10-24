Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список претендентов на приз лучшему плеймейкеру года. Кандидатами на награду являются 15 футболистов.
– Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити»;
– Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»;
– Хакан Чалханоглу, «Интер»;
– Джамал Мусиала, «Бавария»;
– Мартин Эдегор, «Арсенал»;
– Джуд Беллингем, «Реал»;
– Тони Кроос, «Реал» (завершил карьеру);
– Даниэль Ольмо, «Барселона»;
– Флориан Вирц, «Байер»;
– Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;
– Лионель Месси, «Интер Майами»;
– Хамес Родригес, «Райо Вальекано»;
– Юнус Муса, «Милан»;
– Мохаммед Кудус, «Вест Хэм»;
– Ли Канджин, ПСЖ.
Просто больше шансов не будет, он заслужил,рыжий,рыжий конопатый!
Просто больше шансов не будет, он заслужил,рыжий,рыжий конопатый!