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IFFHS опубликовала список претендентов на приз лучшему плеймейкеру года

вчера, 23:44

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список претендентов на приз лучшему плеймейкеру года. Кандидатами на награду являются 15 футболистов.

Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити»;

Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»;

Хакан Чалханоглу, «Интер»;

Джамал Мусиала, «Бавария»;

Мартин Эдегор, «Арсенал»;

Джуд Беллингем, «Реал»;

Тони Кроос, «Реал» (завершил карьеру);

Даниэль Ольмо, «Барселона»;

Флориан Вирц, «Байер»;

Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;

Лионель Месси, «Интер Майами»;

Хамес Родригес, «Райо Вальекано»;

Юнус Муса, «Милан»;

Мохаммед Кудус, «Вест Хэм»;

Ли Канджин, ПСЖ.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 10:29
По большей части достойные претенденты. Моё имхо Кроосу нужно отдать, так как более чем заслужил!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ shur (раскрыть)
сегодня в 07:35
Де Брюйне 3 раза получал эту награду
Rivera_10
Rivera_10
сегодня в 05:52
Кто-нибудь может объяснить, что в этом списке делает Муса???
trqz38a26mdt
trqz38a26mdt
сегодня в 05:19
Тут не все так очевидно. Но и 15 претендентов - это явный перебор.
ABir
ABir
сегодня в 04:34, ред.
Кроосу надо дать, как уходящему на пенсию.
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
сегодня в 00:19
Вирц..
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:10
Думаю КДБ надо дать. Напоследок
shur
shur
вчера в 23:49, ред.
...де Брюйне,однозначно,давно ждёт награда парня!!!
Просто больше шансов не будет, он заслужил,рыжий,рыжий конопатый!
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