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Балотелли перешёл в «Дженоа»

вчера, 19:44

Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Дженоа». О сроке соглашения не сообщается.

Предыдущим клубом серебряного призёра чемпионата Европы 2012 года был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул летом.

Балотелли перешёл в «Дженоа»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:47
будет им шоу !
zim289
zim289
сегодня в 01:02
Балотелли всем назло продолжает карьеру в профессиональном футболе.
В то время, как хвалёный Погба сошёл с дистацнии 😁
juchok
juchok
вчера в 20:17
Давай, Марио, жги! теперь посмотрю пару матчей Дженоа в этом сезоне, будет интересно
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
Зачем им этот псих!?? В 17 играх в Турции 7 ЖК и 1 КК! Правда 7 голов
Гость
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