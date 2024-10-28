Балотелли перешёл в «Дженоа»

Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Дженоа». О сроке соглашения не сообщается.
Предыдущим клубом серебряного призёра чемпионата Европы 2012 года был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул летом.
Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Дженоа». О сроке соглашения не сообщается.
Предыдущим клубом серебряного призёра чемпионата Европы 2012 года был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул летом.
В то время, как хвалёный Погба сошёл с дистацнии 😁
В то время, как хвалёный Погба сошёл с дистацнии 😁