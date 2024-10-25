11 друзей Моуриньо в МЮ. Где сейчас футболисты, которых подписал Жозе

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25 октября 2024, 16:13

Легендарный португалец провёл два с половиной года в «Манчестер Юнайтед» и за это время подписал 11 футболистов. Чем они сейчас занимаются?

Моуриньо потратил более 350 миллионов фунтов на новых игроков, а его пребывание в клубе оставило неоднозначный след. Впрочем, Жозе удалось взять три трофея, что в последнее время удается далеко не каждому тренеру в МЮ . Итак, кого же приглашал в команду Special One?

Поль Погба

«Красные дьяволы» потратили огромные деньги на Погба – 89,3 млн фунтов стерлингов. В 2016 году француз во второй раз пришел в клуб, перед этим уходил в «Ювентус» на правах свободного агента.

Его возвращение в АПЛ было неоднозначным, поскольку он и Моуриньо часто не могли найти общий язык из-за своих противоречивых характеров. Проведя более 200 матчей за манкунианцев, Погба снова отправился в «Ювентус» по протоптанному маршруту.

Возвращение Погба в Турин стало провальным. Он получил четырехлетнюю дисквалификацию за предполагаемое нарушение антидопингового кодекса, но с тех пор срок бана был сокращен – сможет вернуться на поле в начале 2025 года. По бумагам он игрок «Ювентуса», но, вероятнее всего, летом будет искать новую команду.

Ромелу Лукаку

Бельгийскому форварду не было бы цены, если бы не страдала реализация. В МЮ он не был в лучшей форме, но все же смог забить 42 гола в 96 матчах за «Юнайтед», что не так уж и плохо.

У Лукаку, похоже, лучше всего получается в Италии, особенно играя под руководством бывших тренеров. После воссоединения с Моуриньо в аренде в «Роме», он позже подписал контракт с «Наполи», чтобы воссоединиться с Антонио Конте, с которым работал в «Интере». Пока все идет отлично.

Фред

Бразильский полузащитник так и не показал свой лучший футбол при Моуриньо, но все же футболист довольно долго поиграл за английский гранд, запомнившись довольно крепким хавбеком. Теперь бывший игрок «Шахтёра» снова играет под руководством Жозе, но уже в «Фенербахче», на неделе они дали бой «Манчестеру».

Неманья Матич

Еще один из верных бойцов Моуриньо. Португалец тренировал Матича в «Челси», МЮ , а недавно и в «Роме». Физически развитый сербский полузащитник был идеальным оружием в центре поля для Моуриньо – мужчины часто хвалили друг друга.

Матич провел всего один сезон с Моуриньо в «Роме», прежде чем летом перешел в «Ренн». Однако к январю его отправили в «Лион» после серии неудач.

Генрих Мхитарян

Еще один бывший футболист «Шахтёра» – Генрих Мхитарян, так и не оправдал ожиданий в АПЛ , не его это чемпионат.

Хавбек тоже успел снова поработать с Жозе в «Роме», где был гораздо более продуктивен. Сейчас Мхитарян играет за «Интер», недавно провел свой 100-й матч за этот клуб. Очевидно, что Серия А – именно тот турнир, в который Генриху нужно было переходить после «Боруссии», но судьба тогда закинула его в Англию.

Эрик Байи

Если бы не травмы, кто знает, насколько хорош был бы Байи в МЮ . Но с постоянными повреждениями просто нереально выступать за топ-клуб, да и вообще играть на высоком уровне где-либо. Летом 2023 года он попробовал перезапустить свою карьеру в «Бешикташе», но и там не получилось. Эрик решил вернуться в «Вильярреал», где и играет на данный момент.

Виктор Линделёф

Шведский защитник – один из немногих игроков Моуриньо, который до сих пор играет в «Юнайтед». При тен Хаге Линделёф, впрочем, не считается железобетонным игроком основы, но все же на поле выходит. В 2019 году Жозе даже подкалывал Виктора, работая на ТВ:

Линделёф очень хорош в некоторых аспектах игры, но его можно обойти в игре один на один, он также не слишком хорош на втором этаже. Магуайр в этом плане лучше.

Хотя тренер минувшим летом пытался переманить защитника на турецкий берег, но не вышло.

Диогу Далот

Португальский защитник – второй и последний из списка покупок Жозе, который все еще играет за МЮ . Моуриньо подписал Далота в 2018 году за 19 миллионов фунтов стерлингов. Стабильностью не отличается, но в плане ротации подходит тренерам. В клубе ценят Далота за работоспособность.

Алексис Санчес

Болельщики «Юнайтед» так и не увидели Санчеса в его лучшей форме, чилиец на «Олд Траффорд» выглядел лишь тенью себя прежнего.

Он продержался в клубе всего полтора года. Попробовал перезагрузиться в «Марселе» и «Интере», но в итоге вернулся в «Удинезе», за что его местные болельщики очень ценят, ведь мог уехать в Саудовскую Аравию и заработать много денег. Впрочем, возвращение пошло не по плану – получил травму на тренировке и пока на поле в футболке «Удинезе» не выходил.

Ли Грант

Моуриньо подписал опытного кипера в качестве резервного вратаря в 2018 году за 1,5 млн фунтов стерлингов. Он сыграл всего два матча за клуб, прежде чем объявить о своем уходе из футбола в 2022 году. С тех пор Грант набивает опыт в тренерском ремесле, сейчас работает в «Ипсвиче».

Златан Ибрагимович

Футбол без Златана уже не тот, как бы сказал сам Ибрагимович. Болельщики «Юнайтед» будут дорожить воспоминаниями о сезоне 2016/17, когда великий швед забил 28 голов во всех соревнованиях под руководством Моуриньо.

В настоящее время Златан работает старшим советником в инвестиционной компании RedBird Capital, владеющей контрольным пакетом акций «Милана», именно в этом клубе он и завершил карьеру.