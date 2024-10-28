«Зенит» зимой может сыграть с африканским клубом

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вчера, 20:45

По информации источника, «Зенит» собирается провести три зимних сбора в январе-феврале 2025 года.

Первый запланирован в Катаре. Что касается второго и третьего, то они, скорее всего, пройдут в ОАЭ . В Эмиратах команда из Санкт-Петербурга может сыграть в турнире с участием российских и зарубежных клубов.

Также во время зимнего перерыва петербуржцы проведут ряд товарищеских матчей. Один из возможных соперников — представитель Африки.