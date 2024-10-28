Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыТоварищеские матчи. Клубы 2025

«Зенит» зимой может сыграть с африканским клубом

вчера, 20:45

По информации источника, «Зенит» собирается провести три зимних сбора в январе-феврале 2025 года.

Первый запланирован в Катаре. Что касается второго и третьего, то они, скорее всего, пройдут в ОАЭ. В Эмиратах команда из Санкт-Петербурга может сыграть в турнире с участием российских и зарубежных клубов.

Также во время зимнего перерыва петербуржцы проведут ряд товарищеских матчей. Один из возможных соперников — представитель Африки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Зенит
Источник: sport-express.ru
Сборная Ливана заявила о желании сыграть с Россией
26 октября
Венесуэла выразила готовность сыграть товарищеский матч с Россией
20 октября
Бахрейн готов сыграть с Россией
17 октября
В сборной Индии заявили, что готовы провести товарищеский матч с Россией
17 октября
Футбольная ассоциация Брунея ждет разрешения на проведение матча с Россией
16 октября
В Федерации футбола Шри-Ланки допустили ноябрьский матч со сборной России
10 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
больше матчей -
хороших и разных !
drug01
drug01
вчера в 22:27
Такие планы обширные и далёкие???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:11
Я не в теме....пока нет информации....возможно Зенит и в гостях сыграет...как с Фенербахче....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:09, ред.
Они только на газпром арене находиться будут?)...или перебежками по -25?)...анекдот про зелёную и белую зимы в России среди африканцев очень популярен)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:07
В условном Тунисе в январе +14....а на Газпром Арене +22.....
Почему бы не пригласить...погреться ???
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:05
Там в обе стороны работает)...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:05
С вас-вас пример-пример беру-беру...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:04
Подло по отношению к зиме ??
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:03
Почему почему вы вы всё всё начали начали повторять повторять дважды дважды ???
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Никакого...в Зените просто Семак-Семак...кстати зимой с африканцами играть это подло))...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:59
"Все" - это тот один кто вам лайк поставил ???..))

Вам Зенит играть и призовые места брать мешает ???
Какое отношение имеет Зенит к покупке Бонгонд-Мартинсов....и приглашению Абаскалей-Станковичей ??
lotsman
lotsman
вчера в 21:37
До зимних сборов ещё далековато. Ещё всё может поменяться.
xqjpn4acb9bp
xqjpn4acb9bp ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:11
Для кого для всех?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:50
Так может просто Зенит заявить в чемпионате Габона? Или Зимбабве. Так лучше для всех будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:48
Ну конечно проведут - тренировочный процесс же надо поддерживать...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:46
С Реалом может сыграют))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 