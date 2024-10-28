«Зенит» зимой может сыграть с африканским клубом

По информации источника, «Зенит» собирается провести три зимних сбора в январе-феврале 2025 года.
Первый запланирован в Катаре. Что касается второго и третьего, то они, скорее всего, пройдут в ОАЭ. В Эмиратах команда из Санкт-Петербурга может сыграть в турнире с участием российских и зарубежных клубов.
Также во время зимнего перерыва петербуржцы проведут ряд товарищеских матчей. Один из возможных соперников — представитель Африки.
хороших и разных !
хороших и разных !
Почему бы не пригласить...погреться ???
Почему бы не пригласить...погреться ???
Вам Зенит играть и призовые места брать мешает ???
Какое отношение имеет Зенит к покупке Бонгонд-Мартинсов....и приглашению Абаскалей-Станковичей ??
Вам Зенит играть и призовые места брать мешает ???
Какое отношение имеет Зенит к покупке Бонгонд-Мартинсов....и приглашению Абаскалей-Станковичей ??