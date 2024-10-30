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Гвардиола заявил, что будет рад увидеть в «Ман Сити» уволенного тен Хага

вчера, 13:17

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что будет рад увидеть в английском клубе уволенного из «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Мы открыты для визита Эрика. В любое время! Серьёзно! Мы всегда открыты, но я думаю, что этого не произойдёт. Я немного знаю его агента, так что никаких проблем в том, чтобы он приехал к нам, нет. Ни для клуба, ни для меня лично.

Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» после поражения 1:2 в рамках матча 9-го тура английской Премьер-Лиги с «Вест Хэмом».

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:50
Ну Тен Хаг явно любимый тренер всех команд АПЛ и понятно почему - три очка на дороге не валяются.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:53
Что он несет? Поехавшего физрука убрали и начал доказывать обратное. Бомбит от того что зря слил кубок? А вот не надо было, играть надо честно меньше депрессии будет.
9ca6bkj57fc9
9ca6bkj57fc9
вчера в 13:43
Не Пепу это решать, там есть руководство
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:29
На какую роль? Чтобы интервью давал после неудачных матчей?- ох это он умеет лучше всех))
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 13:27
Это типа "преемник"?.. 🤔😄
Гость
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