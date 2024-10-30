Гвардиола заявил, что будет рад увидеть в «Ман Сити» уволенного тен Хага

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что будет рад увидеть в английском клубе уволенного из «Манчестер Юнайтед» .

Мы открыты для визита Эрика. В любое время! Серьёзно! Мы всегда открыты, но я думаю, что этого не произойдёт. Я немного знаю его агента, так что никаких проблем в том, чтобы он приехал к нам, нет. Ни для клуба, ни для меня лично.