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Мбаппе думал о приобретении «Монако»

вчера, 09:48

По информации источника, у нападающего «Реала» Килиана Мбаппе до приобретения «Кана» была идея купить «Монако». В составе монегасков футболист сделал свои первые шаги в профессиональной карьере.

Однако в итоге он отказался от этого варианта. 30 июля компания, которая принадлежит игроку, стала мажоритарным акционером клуба Лиги 2 «Кан», приобретя около 80% акций.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 16:15
Это уже реалии современного футбола. Постепенно проходят времена когда клубами владели миллиардеры из бизнеса и крупные корпорации. Первыми известными на весь мир футболистами владельцами клубов стали Роналдо и Бекхэм. Всё больше денег футболисты топ уровня получают не от клубов, а за рекламные проекты, что позволяет заинтересованным вкладываться в ту индустрию , в которой им будет комфортно.
Думаю чем дальше, тем больше будет таких капиталовложений в мировом футболе. Не считаю это чем-то плохим. Пусть лучше футбол развивают те кто этот вид спорта любит, а не всякие Глейзеры. Пока что топ клубы им не по карману, но думаю что и этот аспект будет преодолён в недалёком будущем.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:20
На Монако пока не накопил. Вот выдоит Переса до нитки, тогда купит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:20
из офсайда вышел уже?)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:46
Зачем мне солнце в Монако? Для чего скажи мне Реал в Сан-Тропе.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 11:35
Если будешь так играть и "отдыхать" в Швеции - Перес "попросит" Монако приобрести тебя.. 🤭🤣
p2fww9636mye
p2fww9636mye
вчера в 11:28
Хочешь всё потерять? Купи футбоьный клуб.
112910415
112910415
вчера в 11:10
надо ведь куда-то сливать излишки денег ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:32
Скоро захочет ПСЖ купить наверное)))
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:22
Чтож, мы наблюдаем так называемую эволюцию футболистов. Изначально это были любители которые гоняли ногами всё что напоминало мяч, затем это стало видом спорта и появились команды единомышленников,.....затем появилась профессия футболиста... команды стали за деньги покупать и переманивать игроков из других команд...и вот мы теперь наблюдаем как футболисты сами покупают команды
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:03, ред.
Доброго Здоровья Alex!
Не думаю, что на клубе второго дивизиона зарабатывают много денег, тут скорее, как у нас говорят, ПОНТЫ. Наши футболисты понтуются автомобилями, но там этим никого не удивишь, а вот, собственным футбольным клубом, это пожалуйста.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:53
Слишком в нём развита предпринимательская жилка. Это неплохо, когда есть много денег, они должны работать. Вот только не надо и о футболе забывать.
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