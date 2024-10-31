Мбаппе думал о приобретении «Монако»

По информации источника, у нападающего «Реала» Килиана Мбаппе до приобретения «Кана» была идея купить «Монако». В составе монегасков футболист сделал свои первые шаги в профессиональной карьере.
Однако в итоге он отказался от этого варианта. 30 июля компания, которая принадлежит игроку, стала мажоритарным акционером клуба Лиги 2 «Кан», приобретя около 80% акций.
Думаю чем дальше, тем больше будет таких капиталовложений в мировом футболе. Не считаю это чем-то плохим. Пусть лучше футбол развивают те кто этот вид спорта любит, а не всякие Глейзеры. Пока что топ клубы им не по карману, но думаю что и этот аспект будет преодолён в недалёком будущем.
Думаю чем дальше, тем больше будет таких капиталовложений в мировом футболе. Не считаю это чем-то плохим. Пусть лучше футбол развивают те кто этот вид спорта любит, а не всякие Глейзеры. Пока что топ клубы им не по карману, но думаю что и этот аспект будет преодолён в недалёком будущем.
Не думаю, что на клубе второго дивизиона зарабатывают много денег, тут скорее, как у нас говорят, ПОНТЫ. Наши футболисты понтуются автомобилями, но там этим никого не удивишь, а вот, собственным футбольным клубом, это пожалуйста.
Болейте за своих, а не против чужих!
Не думаю, что на клубе второго дивизиона зарабатывают много денег, тут скорее, как у нас говорят, ПОНТЫ. Наши футболисты понтуются автомобилями, но там этим никого не удивишь, а вот, собственным футбольным клубом, это пожалуйста.
Болейте за своих, а не против чужих!