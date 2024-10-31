Мбаппе думал о приобретении «Монако»

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вчера, 09:48

По информации источника, у нападающего «Реала» до приобретения «Кана» была идея купить «Монако». В составе монегасков футболист сделал свои первые шаги в профессиональной карьере.

Однако в итоге он отказался от этого варианта. 30 июля компания, которая принадлежит игроку, стала мажоритарным акционером клуба Лиги 2 «Кан», приобретя около 80% акций.