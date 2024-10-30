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Страны БРИКС примут участие в чемпионате мира по медиафутболу

вчера, 14:28

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал источнику, что страны БРИКС станут участниками чемпионата мира по медиафутболу.

Таким образом, в турнире примут участие сборные России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР.

Все страны, которые состоят в БРИКС, если мы говорим об изначальном формате организации, которые и дали название организации, они все будут принимать участие в нашем чемпионате мира.

Если этот опыт понравится участникам, я думаю, что мы сможем говорить уже о чём-то более регулярном внутри данного состава стран.

ЧМ по медиафутболу пройдёт в феврале 2025 года в ОАЭ. В турнире примут участие 16 команд. Организатором соревнования выступят представители Медийной футбольной лиги.

Сборная России выступит на турнире без каких-либо ограничений: под своим флагом и с использованием национального гимна.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:46
Ну почему? В Бразилии эта тема тоже развита, поэтому они привезут сильную сборную. Во втором сезоне МФЛ в Россию уже приезжала команда из Бразилии.
47xawwqm7ex7
47xawwqm7ex7
вчера в 14:59
Вот тут-то мы всех закошмарим как Тузик грелку и ещё и наподдаём
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
Ну здесь то нашим вообще конкурентов быть не должно...)))
Гость
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