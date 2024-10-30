Страны БРИКС примут участие в чемпионате мира по медиафутболу

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал источнику, что страны БРИКС станут участниками чемпионата мира по медиафутболу.
Таким образом, в турнире примут участие сборные России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР.
Все страны, которые состоят в БРИКС, если мы говорим об изначальном формате организации, которые и дали название организации, они все будут принимать участие в нашем чемпионате мира.
Если этот опыт понравится участникам, я думаю, что мы сможем говорить уже о чём-то более регулярном внутри данного состава стран.
ЧМ по медиафутболу пройдёт в феврале 2025 года в ОАЭ. В турнире примут участие 16 команд. Организатором соревнования выступят представители Медийной футбольной лиги.
Сборная России выступит на турнире без каких-либо ограничений: под своим флагом и с использованием национального гимна.