Страны БРИКС примут участие в чемпионате мира по медиафутболу

Президент Медийной футбольной лиги рассказал источнику, что страны БРИКС станут участниками чемпионата мира по медиафутболу.

Таким образом, в турнире примут участие сборные России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР .

Все страны, которые состоят в БРИКС, если мы говорим об изначальном формате организации, которые и дали название организации, они все будут принимать участие в нашем чемпионате мира.

Если этот опыт понравится участникам, я думаю, что мы сможем говорить уже о чём-то более регулярном внутри данного состава стран.