Стали известны составы команд матча ветеранов «Спартака» и «Динамо»

Стали известны составы «Спартака» и «Динамо», которые сыграют в матче памяти Фёдора Черенкова, игра состоится 13 ноября в Москве.
Тренерский штаб «красно-белых» под руководством Олега Романцева выбрал следующих футболистов:
1. Филимонов Александр (вратарь)
2. Хлестов Дмитрий
3. Аленичев Дмитрий
4. Титов Егор
5. Самедов Александр
6. Коновалов Андрей
7. Мелешин Алексей
8. Парфёнов Дмитрий
9. Юран Сергей
10. Онопко Виктор
11. Комбаров Дмитрий
12. Павлюченко Роман
13. Ананко Дмитрий
14. Головской Константин
15. Ширко Александр
16. Шмаров Валерий
17. Мамедов Рамиз
18. Глушаков Денис
19. Мостовой Александр
Валерий Газзаев и Юрий Сёмин возглавят «Динамо», за команду сыграют:
1. Габулов Владимир (вратарь)
2. Сметанин Андрей (вратарь)
3. Каряка Андрей
4. Ромащенко Максим
5. Семшов Игорь
6. Кобелев Андрей
7. Корчагин Эрик
8. Пименов Руслан
9. Булыкин Дмитрий
10. Яхимович Эрик
11. Жирков Юрий
12. Хохлов Дмитрий
13. Гусев Ролан
14. Колодин Денис
15. Точилин Александр
16. Смертин Алексей
17. Смертин Евгений
18. Колыванов Игорь
19. Танасиевич Йован
20. Кирьяков Сергей
21. Рыков Владимир
22. Сапета Александр
То ли слишком разбаловали их зарплатами, то ли привыкли за паспорт получать ничего не делая. Но наш футбол упал прям очень сильно
То ли слишком разбаловали их зарплатами, то ли привыкли за паспорт получать ничего не делая. Но наш футбол упал прям очень сильно
Ну и конечно присутствие кобелева в Динамо, мне, лично не нравится. Человек устраивавший истерики в Динамо с желанием перейти в Спартак, в итоге оказавшийся в Зените- не заслуживает Чести играть за ветеранов клуба. Плюс, конечно, если вспомнить 2016г. Впрочем- это особая папка...
Но для меня, как и прежде, настоящие Ветераны ДИНАМО- это Золотая команда 1976!!! Да, все они, кто еще Здравствуют- достойны, даже просто выйти на поле, как в знаменитом фильме А.Габриловича: "Футбол нашего детства"!!!
Ну и конечно присутствие кобелева в Динамо, мне, лично не нравится. Человек устраивавший истерики в Динамо с желанием перейти в Спартак, в итоге оказавшийся в Зените- не заслуживает Чести играть за ветеранов клуба. Плюс, конечно, если вспомнить 2016г. Впрочем- это особая папка...
Но для меня, как и прежде, настоящие Ветераны ДИНАМО- это Золотая команда 1976!!! Да, все они, кто еще Здравствуют- достойны, даже просто выйти на поле, как в знаменитом фильме А.Габриловича: "Футбол нашего детства"!!!