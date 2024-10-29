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Стали известны составы команд матча ветеранов «Спартака» и «Динамо»

вчера, 18:45

Стали известны составы «Спартака» и «Динамо», которые сыграют в матче памяти Фёдора Черенкова, игра состоится 13 ноября в Москве.

Тренерский штаб «красно-белых» под руководством Олега Романцева выбрал следующих футболистов:

1. Филимонов Александр (вратарь)

2. Хлестов Дмитрий

3. Аленичев Дмитрий

4. Титов Егор

5. Самедов Александр

6. Коновалов Андрей

7. Мелешин Алексей

8. Парфёнов Дмитрий

9. Юран Сергей

10. Онопко Виктор

11. Комбаров Дмитрий

12. Павлюченко Роман

13. Ананко Дмитрий

14. Головской Константин

15. Ширко Александр

16. Шмаров Валерий

17. Мамедов Рамиз

18. Глушаков Денис

19. Мостовой Александр

Валерий Газзаев и Юрий Сёмин возглавят «Динамо», за команду сыграют:

1. Габулов Владимир (вратарь)

2. Сметанин Андрей (вратарь)

3. Каряка Андрей

4. Ромащенко Максим

5. Семшов Игорь

6. Кобелев Андрей

7. Корчагин Эрик

8. Пименов Руслан

9. Булыкин Дмитрий

10. Яхимович Эрик

11. Жирков Юрий

12. Хохлов Дмитрий

13. Гусев Ролан

14. Колодин Денис

15. Точилин Александр

16. Смертин Алексей

17. Смертин Евгений

18. Колыванов Игорь

19. Танасиевич Йован

20. Кирьяков Сергей

21. Рыков Владимир

22. Сапета Александр

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:41
крутой состав у Спартака !
ABir
ABir
вчера в 23:53
В целом достойный состав, за исключением некоторых подписантов подметных писем
Capral
Capral
вчера в 23:00
Анатолий Кандауров.

Абсолютно согласен, все трое, имеют оношение к Динамо- чисто символическое.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58, ред.
...бью челом, теперь я понял, какого долго не видется! Здорово,минхерц,бью челом!!!
shur
shur
вчера в 22:56, ред.
...Жирков, Гусев( собака женского рода),Смертин прям наше всё...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:53
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:49
...команда молодости нашей,команда без которой нам не жить!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:53
Capral !! Да и Каряка, Пименов и Жирков - не бесспорные кандидаты в Динамо
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:14
Моё Почтение!!!
Если говорить об исключительно звёздном составе Спартака, то и Комбаров, и Самедов тоже лишние. Ну а про Глушака, после его интервью, где он ненавидит Спартак, вообще говорить не о чём.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06
Приветствую! Согласен с Вами. Глушаков выглядит этаким инородным телом в составе КБ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:03
Как в бессертном произведении:"да были люди в наше время. Не то что нынешнее племя".
Сп62
Сп62
вчера в 19:28
Достойные и уважаемые представители с обеих сторон. Желаю красивого выступления.
Capral
Capral
вчера в 19:25
У Спартака, за исключением нескольких игроков- состав воитину Звёздный!!! Только, Глушака надо убрать и еще нескольких лишних игроков. У Динамо, однозначно- состав скромнее. Колыванов, Кирьяков- эти люди, еще в советское время выделялись в играх за настоящее Динамо. А вот присутствие Рыкова, Сапеты и других- обедняет команду...

Ну и конечно присутствие кобелева в Динамо, мне, лично не нравится. Человек устраивавший истерики в Динамо с желанием перейти в Спартак, в итоге оказавшийся в Зените- не заслуживает Чести играть за ветеранов клуба. Плюс, конечно, если вспомнить 2016г. Впрочем- это особая папка...

Но для меня, как и прежде, настоящие Ветераны ДИНАМО- это Золотая команда 1976!!! Да, все они, кто еще Здравствуют- достойны, даже просто выйти на поле, как в знаменитом фильме А.Габриловича: "Футбол нашего детства"!!!
lotsman
lotsman
вчера в 19:20
Я надеюсь что спартаковские ветераны помнят что они СПАРТАКОВЦЫ.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:15
Были же у нас футболисты, а щас что-то как-то не особо...то соболи, то высокомерные Глущенковы....
То ли слишком разбаловали их зарплатами, то ли привыкли за паспорт получать ничего не делая. Но наш футбол упал прям очень сильно
Гость
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