«Реал» пожертвовал 1 млн евро на помощь пострадавшим от наводнения

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди и шторм «Дана» вызвали масштабные наводнения. Погибли как минимум 95 человек, согласно последним данным. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.
В четверг Королевская федерация футбола Испании объявила о переносе 5 матчей Ла Лиги и Сегунды, в том числе игры «Валенсии» и «Реала», которая должна была пройти на «Месталье» 2 ноября.
Ранее фонд «Реал» объявил об открытии сбора средств для пострадавших от наводнения совместно с Красным Крестом. Мадридский клуб начал кампанию, сделав пожертвование в размере миллиона евро.
Недавно в Азии был сильный ветер, было видео, как люди спрятались в подземке и снимают видео, а на улице шли два человека, их обоих друг за другом снесло ветром. Я в мелкий дождь ленюсь ходить ,а в такой ураган, который сносит крыши, как можно бродить свободно по городу.
В питере или в Москве, не помню, недавно был сильный ветер, деревья прям качало, в итоге дерево упало прям по голове мужчине, он скончался. Что делал мужчина? Сидел в уличном кафе между деревьев. Хотя амплитуда раскачки деревьев была сильной.
Конечно, стихия может застать врасплох, когда ты на улице. Но очень часто это просто зеваки, которые не могут оценить масштаб бедствия. Будьте осторожнее.
Недавно в Азии был сильный ветер, было видео, как люди спрятались в подземке и снимают видео, а на улице шли два человека, их обоих друг за другом снесло ветром. Я в мелкий дождь ленюсь ходить ,а в такой ураган, который сносит крыши, как можно бродить свободно по городу.
В питере или в Москве, не помню, недавно был сильный ветер, деревья прям качало, в итоге дерево упало прям по голове мужчине, он скончался. Что делал мужчина? Сидел в уличном кафе между деревьев. Хотя амплитуда раскачки деревьев была сильной.
Конечно, стихия может застать врасплох, когда ты на улице. Но очень часто это просто зеваки, которые не могут оценить масштаб бедствия. Будьте осторожнее.