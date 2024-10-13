Беллингем пообщался по телефону с ребёнком, который болен раком

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вчера, 09:11

Полузащитник «Реала» и сборной Англии пообщался с мальчиком, который болен раком.

В пятницу сборная Нидерландов среди игроков не старше 21 года приняла решение сделать сюрприз детям в Центре детской онкологии Princess Maxima в Утрехте, посетив его. Один из детей, с которым встретился нападающий «Утрехта» , во время разговора признался, что является большим поклонником Беллингема.

Чтобы поднять настроение юному болельщику, Огайо связался с английским футболистом. Хавбек мадридской команды ответил на звонок и поговорил с ребёнком.

Огайо и Беллингем играли вместе в сборной Англии до 16 лет, прежде чем первый перешёл в голландскую молодёжную систему.