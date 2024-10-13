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Беллингем пообщался по телефону с ребёнком, который болен раком

вчера, 09:11

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем пообщался с мальчиком, который болен раком.

В пятницу сборная Нидерландов среди игроков не старше 21 года приняла решение сделать сюрприз детям в Центре детской онкологии Princess Maxima в Утрехте, посетив его. Один из детей, с которым встретился нападающий «Утрехта» Ноа Огайо, во время разговора признался, что является большим поклонником Беллингема.

Чтобы поднять настроение юному болельщику, Огайо связался с английским футболистом. Хавбек мадридской команды ответил на звонок и поговорил с ребёнком.

Огайо и Беллингем играли вместе в сборной Англии до 16 лет, прежде чем первый перешёл в голландскую молодёжную систему.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 11:05
Пусть этот разговор поможет выздороветь мальчику
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:55
Это просто ужасно, как помолодели многие болезни... И рак добрался до детей. Беллингем большой молодец, что нашёл время пообщаться с больным ребёнком. Ему это обязательно зачтётся.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:43
Своим звонком он скрасил мальчику его нелёгкую жизнь
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:36
Хороший подарок для мальчика.... запомнит на всю жизнь.
shur
shur
вчера в 09:32
...похвально!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:24
Что ещё нужно ребенку, кроме как всего на всего услышать голос своего любимого футболиста, детям больше и не нужно. А вот если бы ещё и пришёл, даже не могу и представить, какая реакция была бы у детей.
Гость
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