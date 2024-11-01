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Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:11

Рубен Аморим назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Команда идет на 14-м месте в АПЛ.

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:48, ред.
Все логично. Имидж клуба утратил былую мощь, поэтому на тренерском мостике рулевые средней руки или ноунеймы.
Ясно одно. Ничего хорошего ждать в ближайшие 3-5 лет не придётся. МЮ побрёл тропой Челси и это, увы, на долгие лета.
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:18
...да ты брат предсказатель,Глоба нервно курит в сторонке,снимаю шляпу! По чесноку тоже думал об ничьей с минималкой на табло,но я думал, ты обьявил...!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:21
Ну что сказать, помоему, Аморим был готов принять любой клуб из АПЛ) летом он вел переговоры с Ливерпулем, но в тайне летал на переговоры в ВХЮ, в итоге молотобойцы выбрали другого, а ливерпульцы узнав о его переговорах с другим клум и вовсе отказался от услуг Аморима...!
Что касаемо его назначения в МЮ, скажу так, игровая тактика и модель Аморима сильно отличается от ЭТХ....Хороший ли это вариант для МЮ? Мой ответ - скорее да, но вдолгую и, если руководство, собранное INEOS, будет его поддерживать на первых порах, а не бросит на произвол судьбы. Футбол Аморима агрессивный, но схематичный и для него нужны определенного склада игроки, так что чистка в МЮ ожидается знатная (ну я так считаю). Еще одна из причин, по которой у него должно всё получиться, это лидер и капитан МЮ - Бруно Фернандеш!!! Думаю Бруно поможет соотечественнику и делом и авторитетом в раздевалки, т.к самому Амориму этот авторитет еще нужно будет зарабатывать! Вообщем, интересно будет наблюдать за новым вызовом этого молодого тренера, вот только жаль Спортинг, надеюсь они не посыпятся
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:08
Зря они его пригласили он же побежал в Вест Хэм год назад потом обратно просился в Спортинг
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:57
Пока мю не станет управляться как мс, реали другие ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ клубы - с стратегией, инфраструктурой, штрафами за плох работу, наследуеиым всеми командами клуба стилем игры, трансферами игроков под этот стиль - никакой тренер не сможет разгрести эти авгиевы конюшни. Ферги подо76, поставив после себя бездаря, чтоб сравнивали в пользу ферги. Хоть тренеров действительно можно быдо подбирать СРАЗУ после ферги уровняАморима , но не в тренерах дело, к сожалению. Минусодин топклуб в европе уже дюжину лет. Город Манчестер как болевар, который не выдерживает двоих
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:39
Опередить Спортинг будучи тренером Спортинга - это мощно)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:07, ред.
Самое главное чтобы не накупил шлак в МЮ, даже если будет уволен. А вот с Тен Хагом МЮ потерял время и даже игроки ни к черту.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 18:06
Что скажет сэр?. 🤔👺.. Или ему теперь матчи в Шотландии интересней?.. 😄
112910415
112910415
вчера в 17:57
вроде, пора подниматься великому клубу !
3fxmmcq3tyjt
3fxmmcq3tyjt
вчера в 17:51
Все лучше , чем прошлый.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:12
Всё-таки он сунул свою голову в эту петлю.,.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:02
Прогнозист с меня не очень, пальцем в небо. Хотелось бы победы Ростова, но учитывая, что с Динамо в Москве, последние матчи либо победа Динамо, либо боевая ничья барабанные палочки на табло, ничью бы добыть учитывая серию без побед и фактор Карпина игра на три результата, слышал у Динамо есть травмированные, за ними не слежу и не знаю как они влияют на игру
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:50
У Аморима немного другая философия по сравнению с Тен Хаагом, но шумиха связанная с его именем ещё в прошлом сезоне навевает предстоящим разочарованием
Но поживём увидим, авось всё выйдет хорошо
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 16:43
...какой прогноз на сегодня Дин - Рос ??
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
..."совершенно секретно", убедил,бро!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:29
Не представляешь насколько ПОХОЖИ, особенно перед назначением в МЮ
зигзаг
зигзаг
вчера в 16:21
Что то много РЕКЛАМЫ на этом сайте стало
Брулин
Брулин
вчера в 16:13
Помнится вулверхэмптон был португальской командой апл, теперь станет МЮ! Будь что будет!
shur
shur ответ 7ew5xtpjb3ds (раскрыть)
вчера в 16:10
...сильно,от души сказал!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:10
У тренера должен быть выбор классных игроков...
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 16:09
...попал Я, они ещё,блин и похожи,господи,за что...???!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:09
Зря Руду не дали порулить. Может у него бы получилось, все таки не чужой человек для МЮ.
Вещий
Вещий
вчера в 16:05
Думаю что особо ситуацию он не выправит.
7ew5xtpjb3ds
7ew5xtpjb3ds
вчера в 16:00
Деяния владельцев МЮ можно охарактеризовать таким стишком от первого лица:
Был на мостике тен Хаг -
Сделал к краху мощный шаг.
Прибыл тренер Аморим -
Клуб мы напрочь уморим!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:55
Поздравляю его, и МЮ.
Время покажет, насколько он хороший специалист.
Но, сложно ему будет по ходу сезона.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:54
Ошибка МЮ в том, что предложили контракт до 2027 года. Скорее всего, продержится около года и его уволят, выплатив огромную неустойку.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 15:52
поднимать клуб должно руководство. Тренер он тренирует, игру ставит
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:51
он сумел с гораздо меньшими бабками дважды за несколько лет опередить Бенфику и Спортинг. У него попросту НЕТ ПРОВАЛОВ!!! Он молодой и инновационный. Конечно, ему бы условный реал возглавить или сборную испании, а не это вот все недоразумение. Про него, Зидана, Мотту и Алонсо мечтают половина самых богатых клубов из топ20 клубов Европы (оно же и Англии))).
Посмотрите матчи спортинга - это нечто!!!!!
Понятно, что в МЮ нет управления. Тренер тут не помощник. Но все равно - по сравнению со спортингом это шаг вперед!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:50
Так куда пошла пенсия Сэра... Ну что, посмотрим, что нового принесет Аморим
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:42, ред.
Приезжает Амори
Год играем плюс минус норм
Попадаем в ЛЧ
Летом он покупает под себя новых игроков
После идет каша в составе игроки разных стилей не могут играть вместе
Второй сезон идет полный провал
Фанаты начинают ненавидеть Амори и гнать его в шею называя физруком, а фанатов которые его поддерживают называют его адептами
Ну и классика
Увольнение ))))

P.S. И колесо Сансары запускается по новому
Гость
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