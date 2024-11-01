Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Команда идет на 14-м месте в АПЛ.
Рубен Аморим назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Команда идет на 14-м месте в АПЛ.
Год играем плюс минус норм
Попадаем в ЛЧ
Летом он покупает под себя новых игроков
После идет каша в составе игроки разных стилей не могут играть вместе
Второй сезон идет полный провал
Фанаты начинают ненавидеть Амори и гнать его в шею называя физруком, а фанатов которые его поддерживают называют его адептами
Ну и классика
Увольнение ))))
P.S. И колесо Сансары запускается по новому
Год играем плюс минус норм
Попадаем в ЛЧ
Летом он покупает под себя новых игроков
После идет каша в составе игроки разных стилей не могут играть вместе
Второй сезон идет полный провал
Фанаты начинают ненавидеть Амори и гнать его в шею называя физруком, а фанатов которые его поддерживают называют его адептами
Ну и классика
Увольнение ))))
P.S. И колесо Сансары запускается по новому
Посмотрите матчи спортинга - это нечто!!!!!
Понятно, что в МЮ нет управления. Тренер тут не помощник. Но все равно - по сравнению со спортингом это шаг вперед!
Посмотрите матчи спортинга - это нечто!!!!!
Понятно, что в МЮ нет управления. Тренер тут не помощник. Но все равно - по сравнению со спортингом это шаг вперед!