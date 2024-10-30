Тренировать «Манчестер Юнайтед» – футбольное наказание. Аморим решился на отчаянный шаг

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30 октября 2024, 13:02

Смена тренера обойдется в 26 млн евро.

Приглашают самобытного молодого тренера

Тен Хага стоило уволить весной, пригласив на замену или опытного тренера, или Аморима. Изначально молодой португалец хотел работать на «Ливерпуль». Но 39-летний специалист засветился на переговорах с «Манчестер Сити». Чемпионы на всякий случай подыскивают замену Гвардиоле. «Красные» обиделись и выбрали Слота. Аморим остался в Лиссабоне в виртуальной очереди клубов АПЛ . Но сам факт, что его отобрали «Ливерпуль» и МС – хороший знак для «красных дьяволов».

А вот систематические отказы тренеров показывают, что клуб на дне. Индзаги не ушел из «Интера». Зидан не хочет учить английский язык, который Аморим знает на приличном уровне. Эмери не покинул «Астон Виллу». Нагельсманн согласился поехать на ЧМ -2026 со сборной Германии. Тухель возглавил сборную Англии. Руководители МЮ оставили тен Хага, выдав ему денег на усиление состава. В итоге получили унизительное 14-е место в АПЛ и 21-ю строчку в таблице Лиги Европы.

Совладелец клуба Рэтклифф выгнал много работников, чтобы сэкономить менее 12 млн евро. А теперь заплатит тен Хагу и его штабу 16.2 млн евро компенсации за расторжение контракта. Также придется выплатить большие деньги «Спортингу», ведь теряют лидера. «Порту» и «Бенфика» десятилетиями насмехались над «львами», которые выпали из святой тройки в Португалии. Фанаты ворвались на базу «Спортинга» с криками, что убьют игроков, звезды после нападения сбежали.

А дальше пришел юный тренер Аморим. Рубен вернул «львам» титул в Португалии впервые за 19 лет. Хотя конкуренты говорили, что «Спортинг» проскочил к успеху случайно, дальше были плей-офф Лиги чемпионов и Европы, а также второе чемпионское звание. «Львы» круто начали новый сезон, побеждали в Лиге чемпионов, а в родной лиге у Аморима 9 подряд побед и разница мячей 30:2. Если забыть о поражении от «Порту» в Суперкубке страны 3:4 (вели 3:0), то Рубен работает почти идеально.

У «Манчестер Юнайтед» давно болен весь клуб

Будь дело лишь в первой команде и тактике, Моуриньо выиграл бы АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Но у «красных дьяволов» глобальные проблемы. Глейзеры бездари в футболе, как и сэр Рэтклифф. Правильных менеджеров не назначали. Вудворд отбросил клуб во времена до прихода Фергюсона, когда долго не могли стать чемпионами. Амориму тоже будет тяжело выскочить на первое место в обозримом будущем, ведь дело не только в рисунке или физической подготовке.

Болезни клуба – причина, почему никто опытный не стал рисковать репутацией. Молодой тен Хаг с «Аяксом» обыгрывал «Спортинг» Аморима в Лиссабоне 1:5 в матче Лиги чемпионов. В Амстердаме была победа голландцев 4:2. Но спустя три года тен Хаг уничтожил свою тренерскую репутацию, поскольку связался с «красными дьяволами» и не смог показаться харизму на новом месте. Никто не знает, как на Аморима повлияет давление и вручение ему трансферного бюджета МЮ .

Даже тот факт, что миллиардер Рэтклифф решил выгнать работников и забрать солидную пенсию у сэра Алекса Фергюсона, но спокойно отдает миллионы направо и налево на нелепые проекты вне пределов МЮ , многое о Джиме говорит. Плохо начал в футболе. Скоулз прав, неудача тен Хага также на совести нового руководства. Они сейчас признают собственную ошибку. Но придется за это заплатить 26 млн евро, не считая большей потери, если Аморим не выйдет в Лигу чемпионов.

Отрыв «Астон Виллы» составляет 7 очков, можно отыграться. Но надо опередить также «Тоттенхэм», «Брайтон» и «Челси», которые набрали больше пунктов. Также «Манчестер Юнайтед» Аморима должен успешно выступать в Лиге Европы. Без трофеев в клуб не пойдут талантливые футболисты. О «проказе» в МЮ знают игроки самого высокого уровня. Даже Бруну, бывший плеймейкер «Спортинга», оказался в клубе, поскольку его постоянно недооценивали гранды с трофеями.

Аморим поставит команде футбол, но этого мало

«Ньюкасл» Хау играл неплохо, вышел в Лигу чемпионов. Но в АПЛ важнее стабильность. «Арсенал» вырождается в версию «Челси» Моуриньо, ведь Артета решил, что именно такой бойцовский подход нужен, чтобы сделать «канониров» чемпионами. Тяжело угадать, какой именно метод сработает с «Манчестер Юнайтед». Но Амориму будет легко привести команду в чувство, ведь у тен Хага было невероятно много очевидных тренерских грехов. Вот только подход Аморима замолит не все из них.

У тен Хага была дыра в центре поля. «Спортинг» выбирает «3-4-3». Аморим должен изменить игру флангами, облагородить МЮ игровой философией. Тен Хаг плохо подстраивался под соперников, намного хуже, чем Сульшер. Аморим ставит в атаке на двужильного шведско-венгерского бычка Дьёкереша. Но Хёйлунд или Зиркзее не умеют так драться. Впрочем, Аморим способен выжимать максимум. В «Браге» молодой тренер выиграл 10 матчей из первых 13, Рубен мастер ярких стартов.

В «Спортинге» Аморим вернул веру в чемпионство. В «Манчестер Юнайтед» надо не только работать с наследием тен Хага, но также встречать сильных соперников намного чаще. Португальские киты ощутимо сильнее остальных клубов лиги. А «Манчестер Юнайтед» по делу на 14-м месте в таблице АПЛ . Плохая реализация моментов налицо, но допускали у ворот Онаны слишком много явных моментов. Тен Хаг сделал «красных дьяволов» полноправными середняками, начать надо с психологии.

Аморим умеет сказать. Роналду называет бывшего напарника по сборной «поэтом», поскольку у Рубена большой словарный запас, что отличает его от других футболистов. Аморим стажировался у Моуриньо в МЮ , но это не Жозе времен «Челси». Рубен не скандальный. Но ему надо стать молодым Фергюсоном в день трансфера Кантона. Все понимают сложность задачи. Надо покорить АПЛ , где есть Гвардиола, Слот, Эмери и Артета. Аморима не будут носить на руках, если станет четверым.