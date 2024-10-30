Клопп о должности в «Ред Булл»: «Я не хотел никому наступать на пятки»

Бывший главный тренер «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» прокомментировал своё назначение руководителем футбольного отдела в компании «Ред Булл». Слова специалиста приводит источник со ссылкой на подкаст, ведущим которого является .

Новая должность немца вызвала негативную реакцию со стороны фанатов «Боруссии», также недовольство выражали болельщики «Майнца».

Я не хотел никому наступать на пятки, определённо нет, и лично я люблю все свои бывшие клубы. Я действительно не знаю, что именно я мог сделать, чтобы все были счастливы.

Мне 57, так что я ещё могу поработать пару лет, но пока не вижу себя на тренерском месте. Но всегда было ясно, что я не собираюсь ничего не делать. А потом в дело вступила эта история с «Ред Булл», и для меня это выдающееся событие.