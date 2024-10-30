Клопп о должности в «Ред Булл»: «Я не хотел никому наступать на пятки»

Бывший главный тренер «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал своё назначение руководителем футбольного отдела в компании «Ред Булл». Слова специалиста приводит источник со ссылкой на подкаст, ведущим которого является Тони Кроос.
Новая должность немца вызвала негативную реакцию со стороны фанатов «Боруссии», также недовольство выражали болельщики «Майнца».
Я не хотел никому наступать на пятки, определённо нет, и лично я люблю все свои бывшие клубы. Я действительно не знаю, что именно я мог сделать, чтобы все были счастливы.
Мне 57, так что я ещё могу поработать пару лет, но пока не вижу себя на тренерском месте. Но всегда было ясно, что я не собираюсь ничего не делать. А потом в дело вступила эта история с «Ред Булл», и для меня это выдающееся событие.
Клопп отметил, что видит свою роль в компании в первую очередь в качестве советника, работающего вместе с тренерами в клубах, поддерживаемых гигантом по производству напитков.
У меня всегда было ощущение, что тренер очень, очень часто является самым одиноким человеком в клубе.