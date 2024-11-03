Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Акрон» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.
На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте нападающий хозяев Артём Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.
«Акрон» идёт на 8-м месте (16 очков), «Крылья Советов» занимают 10-е место (12 очков).
(хотя может он и постоянно ходит), то ли Иван Карпов, росчерком пера лишивший команду части финансирования погрузил их в тяжкие раздумья о смысле бытия, тут Осинькину разбираться, но игра не клеилась от слова совсем. Лучше бы так усердствовали в созидании, как валялись на поле и выпрашивали у судьи желтые для соперников. В защите шапито, иначе не назовешь. И подвел этому черту "мастерски" исполненный Сергеевым удар с точки. В общем болельщиков "Акрона" с победой, Дзюбу с забитым голом, "КС" забыть этот матч, а лучше сделать правильные выводы и начать радовать своих болельщиков в матчах следующих. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
(хотя может он и постоянно ходит), то ли Иван Карпов, росчерком пера лишивший команду части финансирования погрузил их в тяжкие раздумья о смысле бытия, тут Осинькину разбираться, но игра не клеилась от слова совсем. Лучше бы так усердствовали в созидании, как валялись на поле и выпрашивали у судьи желтые для соперников. В защите шапито, иначе не назовешь. И подвел этому черту "мастерски" исполненный Сергеевым удар с точки. В общем болельщиков "Акрона" с победой, Дзюбу с забитым голом, "КС" забыть этот матч, а лучше сделать правильные выводы и начать радовать своих болельщиков в матчах следующих. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Любимая игра Осинькина флангами, уже давно не просматривается. Команда всё больше сваливается на банальную и пресказуемую атаку по центру, а в обороне нет четких защитных построений. Второй гол- конечно несчастный случай, но не сказать, что он пришел ниоткуда. Ничего подобного, когда нет взаимопонимания во всех линиях- обязательно случиться нечто подобное...
Вобщем, неприятное впечатление производит Самара. И даже, в игре вторых составов в кубке против банкиров, даже там сквозила небрежность и тренеркая халатность Осинькина. Я всегда говорил, несмотря на то, что Осинькин прекрасно умеет воспитывать молодежь, его футбол- это сплошной авантюризм.
Акрон сыграл по сопернику- грамотно разложив всё по ходу игры, не форсируя события. Каждый актер, как в хорошей пьесе появлялся в своё время, как, к примеру Дзюба. Опытный игрок, словно чувствая, возможную ошибку соперника, пошел на мяч и дождался подарка... Тренрская победа Акрона, с чем, я команду и поздравляю!!!
Любимая игра Осинькина флангами, уже давно не просматривается. Команда всё больше сваливается на банальную и пресказуемую атаку по центру, а в обороне нет четких защитных построений. Второй гол- конечно несчастный случай, но не сказать, что он пришел ниоткуда. Ничего подобного, когда нет взаимопонимания во всех линиях- обязательно случиться нечто подобное...
Вобщем, неприятное впечатление производит Самара. И даже, в игре вторых составов в кубке против банкиров, даже там сквозила небрежность и тренеркая халатность Осинькина. Я всегда говорил, несмотря на то, что Осинькин прекрасно умеет воспитывать молодежь, его футбол- это сплошной авантюризм.
Акрон сыграл по сопернику- грамотно разложив всё по ходу игры, не форсируя события. Каждый актер, как в хорошей пьесе появлялся в своё время, как, к примеру Дзюба. Опытный игрок, словно чувствая, возможную ошибку соперника, пошел на мяч и дождался подарка... Тренрская победа Акрона, с чем, я команду и поздравляю!!!