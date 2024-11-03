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Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

вчера, 15:00
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Акрон» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте нападающий хозяев Артём Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.

«Акрон» идёт на 8-м месте (16 очков), «Крылья Советов» занимают 10-е место (12 очков).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:16
Крыльям в отместку надо лишить Акрон стадиона. Пусть знают, кого можно обыгрывать, а кого нет.
pomor445
pomor445
вчера в 21:01
У Вас Осинькин, то самый талантливый в РПЛ, то самый халатный, небрежный и авантюрный. Какой же он?
pomor445
pomor445
вчера в 20:57
Ванька Сергеев всё ещё очухаться не может от вылета из Зенита, а Дзюба уже вполне освоился
Сп62
Сп62
вчера в 20:55
С чего ты взял, что Абаскаль мой друг? Я всего лишь предлагал повременить с выводами. Только и всего.
pomor445
pomor445
вчера в 20:55
Название статьи не корректное. Правильнее: КС помог Дзюбе забить гол.
Capral
Capral
вчера в 20:39
Сп62

Я понимаю твою обиду за Абаскаля и твоё желание реваншироваться, но в данном конкретном случае- я разделяю твою позицию по Станковичу, ни рыба, ни мясо. Очень жаль. Не такого тренера я хотел видеть у руля Великого советского клуба...
Сп62
Сп62
вчера в 20:32, ред.
Capral
Я тебя понял. Самый думающий тренер у нас Станкович. Он постоянно что-то ищет, но не находит.🙂 А вообще, если у тебя нет денег, то думать о чём то нет смысла.
Capral
Capral
вчера в 19:32
Сп62

Ты так и не понял мой посыл. Я не о великих тренерах и не о бездарных, я о том, что тренер думающий, должен исходить из того, что он имеет, а значит, стараться менять игру в зависимости от состава, в ту или иную сторону. Осинькин, сколько я его помню и до сих пор, свой футбол не поменял, и старается гнуть одну, и туже линию, прекрасно понимая, что игроки уходят, и если, на их место нет должного усиления, то в этом случае, тренеру надо как-то приспосабливаться, искать оптимальное решение. Но Осинькин, и атакует, и защищается одним, и тем же манером...
Сп62
Сп62
вчера в 19:14, ред.
Capral
А как ты относишься к тем думающим тренерам, которые неоднократно добивались высоких и относительно высоких результатов, а затем, становились "заурядными" тренерами в заурядных командах (Сёмин, Бесков, Слуцкий..). У Осинькина был состав и все восхищались тренером. А с Рассказовым, Гапоновым, Сергеевым, Евгеньевым и др. далеко не уедишь.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:42
Приветствую! Я не спорю. Это моё предположение. Наложилось это видно все в одно.
Capral
Capral
вчера в 18:32, ред.
Сп62

У Осинькина не настолько плохой "материал", чтобы плестись в конце. Думающий тренер работает с теми, кто под рукой и хотябы пытается, что-то поменять в игре. Осинькин, как тренер- не поменялся...
Сп62
Сп62
вчера в 18:14
Capral
Не только ты пишешь в последнее время критические замечания в адрес Осинькина. Поэтому я обращался ко всем, кто имеет такую же позицию, как и ты. Дело в том, что практически каждый человек имеет свой штамп мышления (это касается и меня, и тебя) и тренер тоже склонен к определённым штампам. Со временем они меняются, но для этого необходим разнообразный материал (наличие или отсутствие игроков типа Дзюбы и т.д.), т.е наличие разнообразных возможностей. Но, когда у тебя матерал примитивный, то и креатив в игре с ним невозможен. Моё мнение, что Осинькин сегодня находится именно в такой ситуации. Вот и всё, что я хотел высказать.
Capral
Capral
вчера в 17:53
Сп62.

Я понимаю, что любой мой комментарий ты превращаешь в опозицию. Но ты сам посмотри, что у Самары все движения очевидны и предсказуемы, игра однообразная и пресная. Ну давай вспомним, кто еще раньше ушел из Самары и соберем всех в кучу. Глушенкова давно уже нет в команде.

Я свой комментарий пишу на основе очевидных фактов, а ты- исключительно в пику мне. Ну, это как-то необъективно.
Сп62
Сп62
вчера в 17:13
Разумеется, когда в команде есть Глушенков, Салтыков, Горшков и др., то и тренер толковый. А когда в команде остались ребята из резерва, то естественно виноват тренер.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:42
Приветствую!!!
По игре не видно было, чтобы футболисты Самары, что-то или кого-то байкотировали, даже, если вопросы по бюджету имеют место. На лицо- негативная и бездумная работа тренера, и плохо продуманная игровая модель. На мой, субъективный взгляд- это не социальное поражение, но сугубо тренерское...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:32
Похоже КС собрались в ФНЛ ! Особенно после известий о бюджете!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:27
Акрон с победой,Артема с забитым мячом !
1viking17
1viking17
вчера в 16:15
Осинькину надо что то делать, иначе мы скатимся.
112910415
112910415
вчера в 16:13
в игре Крыльев чувствуется безнадёжность ...
shlomo
shlomo
вчера в 16:07
Дзюба вернулся после травмы и забил, а Акрон победил в волжском дерби. Крутой форвард живет в Тольятти
lotsman
lotsman
вчера в 16:07
Станковичу надо подумать и вернуть Артёма в родной клуб для завершения карьеры.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:04
А вот вам и Акрон и Дзюба в придачу ☝️😉
adekvat
adekvat
вчера в 16:00
На конец то палка выстрелила.
9mzvk2qtusp2
9mzvk2qtusp2
вчера в 15:40
Ещё скрипит потёртое седло Рукаку
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:21
Возвращение Дзюбиньо! Семак, думай!..
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:21
Акрон красавцы... И Дзюба молодец... Они победили. Очень много вопросов в Крыльям Советов. Зачем они нужны? Зачем бюджет Самарской области содержит эту безвольную субстанцию? За что человек по фамилии Сергеев получает огромную зарплату? Ведь он с точки даже в створ ворот не попал. А ещё недавно рассуждал о своём участии в гонке бомбардиров. Лучше вообще никакого футбола, чем такой...
Capral
Capral
вчера в 15:13
Я всё таки думаю, что отставка Осинькина состоится. Я говорил, что возможное назначение Игнашевича могло бы встряхнуть команду и придать её игре свежести не только физически, но главное- в смысле новых творческих идей. Нынешняя игра Самары- это застой тренерской мысли, причём, чем дальше- тем всё хуже...

Любимая игра Осинькина флангами, уже давно не просматривается. Команда всё больше сваливается на банальную и пресказуемую атаку по центру, а в обороне нет четких защитных построений. Второй гол- конечно несчастный случай, но не сказать, что он пришел ниоткуда. Ничего подобного, когда нет взаимопонимания во всех линиях- обязательно случиться нечто подобное...

Вобщем, неприятное впечатление производит Самара. И даже, в игре вторых составов в кубке против банкиров, даже там сквозила небрежность и тренеркая халатность Осинькина. Я всегда говорил, несмотря на то, что Осинькин прекрасно умеет воспитывать молодежь, его футбол- это сплошной авантюризм.

Акрон сыграл по сопернику- грамотно разложив всё по ходу игры, не форсируя события. Каждый актер, как в хорошей пьесе появлялся в своё время, как, к примеру Дзюба. Опытный игрок, словно чувствая, возможную ошибку соперника, пошел на мяч и дождался подарка... Тренрская победа Акрона, с чем, я команду и поздравляю!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:12
Ух даже Рукаку забивает...
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:09
Как по мне, то "Акрон" превзошел "КС" в первую очередь в настрое и желании. Не ведаю, что случилось с футболистами клуба из Самары. То ли условно Его Сиятельство ВРИО Губернатора, почтивший своим присутствием дерби области
(хотя может он и постоянно ходит), то ли Иван Карпов, росчерком пера лишивший команду части финансирования погрузил их в тяжкие раздумья о смысле бытия, тут Осинькину разбираться, но игра не клеилась от слова совсем. Лучше бы так усердствовали в созидании, как валялись на поле и выпрашивали у судьи желтые для соперников. В защите шапито, иначе не назовешь. И подвел этому черту "мастерски" исполненный Сергеевым удар с точки. В общем болельщиков "Акрона" с победой, Дзюбу с забитым голом, "КС" забыть этот матч, а лучше сделать правильные выводы и начать радовать своих болельщиков в матчах следующих. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:09
Сразу видно преимущество частного клуба перед государственным. Хозяин Акрона Морозов, сказал, что самая высокая зарплата в Акроне 560- тысяч рублей ( у двоих). Это значит около 6 тысяч евро в месяц. В Зените, Локо, Динамо, Спартаке, Краснодара за такие деньги никто даже с дивана не встанет. Хозяин платит из своего кармана, а не их госбюджета. А в конце сезоны будут приличные бонусы в зависимости от итогов. А в госклубах оклад, играй, не играй свое получишь.
Гость
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