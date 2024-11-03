Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ

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вчера, 15:00

«Акрон» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ .

На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте нападающий хозяев Артём Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.

«Акрон» идёт на 8-м месте (16 очков), «Крылья Советов» занимают 10-е место (12 очков).