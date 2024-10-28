Перес уволит Анчелотти. Тренеру «Реала» испортили жизнь приезд Мбаппе и уход Крооса

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28 октября 2024, 14:10

Пережили разгром в Эль Класико.

Президент «сливочных» винит тренера

У Переса и Анчелотти бывали конфликты. В 2015 году поссорились из-за результатов. Флорентино не нравился футбол «Реала», а ещё отношение Анчелотти к отдельным футболистам. Перес потерял доверие к наставнику после замены Бэйла в игре с «Валенсией». Флорентино сделал Анчелотти замечание, что Гарет – стратегический проект. Итальянцу не понравилось вмешательство в тренерскую работу.

Подозреваем, что решение выдать контракт Мбаппе тоже было решением Переса, а не Анчелотти. Карло устроил бы трансфер Холанда, чтобы дополнить Винисиуса и Родриго. Но Килиан интереснее с точки зрения коммерции, а именно о доходах думает Перес. И о трофеях. Если бы «Манчестер Сити» или «Бавария» выбили весной «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов, то новый сезон начали бы без Анчелотти.

Карло спасли сейвы Лунина и Куртуа, выручили пасы Крооса и Модрича. Тренеру помогли голы Винисиуса и Хоселу. Но без осечки Хави в Испании, где «Реал» выиграл Ла Лигу, или невезучего футбола «Боруссии» Терзича в финале Лиги чемпионов Карло отдыхал бы сейчас на курорте. Или тренировал бы сборную Бразилии перед ЧМ -2026, как планировал, или просто наслаждался заслуженной пенсией.

Но теперь Перес в подавленном состоянии спустился в раздевалку «Реала» после ужасного Эль Класико. Разногласия с Анчелотти усугубляются. Впрочем, нельзя доверять всей информации из Мадрида. Флорентино обожает заводить «друзей» среди журналистов. Информацию о «Реале» подают так, как выгодно Пересу. Не верьте, что Анчелотти гарантировал непобедимость с Мбаппе, это вряд ли правда.

У «Реала» есть готовый тренер на замену

Когда Анчелотти выгнали из Мадрида в 2015-м, то на замену выбирали испанца. Бенитес или Эмери. «Реал» возглавил Рафаэль. Бывший тренер «Ливерпуля» учил Роналду бить штрафные, Криштиану критику не принял. Бенитеса уволили, пришел Зидан. Зинедин уже возвращался в «Реал», вряд ли будет третье пришествие француза, хотя он в давних дружеских отношениях с Мбаппе, знает его семью.

Хаби Алонсо не знаком лично с большинством звезд нового «Реала». Но испанский хавбек играл за Анчелотти по пути к долгожданной победе в Лиге чемпионов. Алонсо пропустил финал с «Атлетико» в 2014-м из-за перебора карточек. С Ди Марией, Хедирой и Модричем в центре удалось дожать «Атлетико». Случился легендарный гол Рамоса, перешли в овертайм, где добились исторической победы.

Но дальше были мелкие конфликты и проколы в тактике. Анчелотти великолепен в управлении коллективами суперзвезд. Но когда у «Реала» возникла серия тактических и кадровых дилемм, то опытный наставник ошибался. Решение оставить Менди левым защитником может погубить Карло. Отказ от поисков опорника, хотя игра Тчуамени не нравится Пересу, может негативно повлиять на команду.

Также «Реал» стал заложником Мбаппе. Француз приехал на острие на годы, но пока его футбол не вызывает восторгов. В юности в «Монако» крайний нападающий оставлял лучшее впечатление, чем сейчас. Решение использовать Беллингема правее – ещё одна спорная затея Анчелотти в Эль Класико. «Реал» достаточно мощный, чтобы часто атаковать ворота «Барселоны», но счет не в пользу Карло.

Анчелотти получил бы время и второй шанс, если бы не Хаби Алонсо. Испанец покинет Леверкузен. Второй сезон проходит для тренера не так празднично, как чемпионский. Хаби точно разочаровал Переса, когда вчистую проиграл опытному Гасперини в финале Лиги Европы. Но у «Байера» нет такого количества элитных игроков, как у «Реала». Алонсо сам был чемпионом и хочет повторить опыт Зидана.

Не стоит недооценивать сеньора Анчелотти

Карло уволили из ПСЖ в 2013-м. Считали, что итальянец не способен выиграть Лигу чемпионов с зарубежным клубом. Через год Анчелотти прервал 12-летнюю серию «Реала» без побед в Кубке чемпионов, а ПСЖ ни разу не побеждал в ЛЧ . После «Баварии» и «Наполи», где у Анчелотти были проблемы в общении с игроками и руководством, в Карло поверили только в «Эвертоне», богатом клубе без побед.

Если бы Перес не попросил Анчелотти о консультации из Ливерпуля, то «Реал» мог назначить главным тренером другого специалиста. Но Карло впечатлил погружением в тему на видеоконференции, итальянца вернули. Считали, что ветеран придет на один сезон, но задержался. Сейчас во всем мире по делу хвалят «Барселону» Флика. Речь о заслуженных комплиментах.

Но между бывшими тренерами «Баварии» есть одна разница. Флик умеет прекрасно стартовать, а потом неудачно завершает проекты, особенно в Лиге чемпионов, которую выиграл один раз. Анчелотти, хотя проигрывал в турнире с разными своими клубами, находит силы на реванш. Карло выиграл Кубок чемпионов 5 раз как тренер и 2 раза как футболист. У него колоссальный опыт реакции на неудачи.

Ошибки тренера обсуждаем всегда, Хаби Алонсо тоже не без греха. Испанцу везло с «Байером» с победами на последних секундах, как и «Реалу». Но ни одна серия не длится вечно. Анчелотти не побил рекорд «Барселоны». Лучшая серия «Реала» без поражений в Ла Лиге прервалась после 42 удачных поединков. Домашний разгром от «Барселоны» болезненный, но впереди у «Реала» много приключений.

Алонсо в «Байере» до конца сезона. А это значит, что Анчелотти надо собраться. Допускаем, что Перес попрощается с ветераном летом. Но сейчас игроки должны вернуть Анчелотти долги. Карло заслужил, чтобы Рюдигер, Эдер и Тчуамени лучше работали без мяча при контратаках соперников. Заслужил, чтобы Менди собрался и ответил тренеру на доверие хорошим футболом. У «Реала» хромая оборона.

Важно, чтобы Вальверде и Беллингем научились у Модрича искусству дирижирования игрой. Анчелотти закономерно просил Крооса остаться ещё на сезон. Тони сейчас очень не хватает. Наконец, есть правильные претензии к Винисиусу и Мбаппе. Оба должны играть результативнее. «Реал» много раз возвращался. Посмотрим, как случится теперь, когда между Пересом и Анчелотти пробежала черная кошка.