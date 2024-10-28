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Перес уволит Анчелотти. Тренеру «Реала» испортили жизнь приезд Мбаппе и уход Крооса

28 октября 2024, 14:10
Карло Анчелотти

Пережили разгром в Эль Класико.

Президент «сливочных» винит тренера

У Переса и Анчелотти бывали конфликты. В 2015 году поссорились из-за результатов. Флорентино не нравился футбол «Реала», а ещё отношение Анчелотти к отдельным футболистам. Перес потерял доверие к наставнику после замены Бэйла в игре с «Валенсией». Флорентино сделал Анчелотти замечание, что Гарет – стратегический проект. Итальянцу не понравилось вмешательство в тренерскую работу.

Подозреваем, что решение выдать контракт Мбаппе тоже было решением Переса, а не Анчелотти. Карло устроил бы трансфер Холанда, чтобы дополнить Винисиуса и Родриго. Но Килиан интереснее с точки зрения коммерции, а именно о доходах думает Перес. И о трофеях. Если бы «Манчестер Сити» или «Бавария» выбили весной «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов, то новый сезон начали бы без Анчелотти.

Карло спасли сейвы Лунина и Куртуа, выручили пасы Крооса и Модрича. Тренеру помогли голы Винисиуса и Хоселу. Но без осечки Хави в Испании, где «Реал» выиграл Ла Лигу, или невезучего футбола «Боруссии» Терзича в финале Лиги чемпионов Карло отдыхал бы сейчас на курорте. Или тренировал бы сборную Бразилии перед ЧМ-2026, как планировал, или просто наслаждался заслуженной пенсией.

Но теперь Перес в подавленном состоянии спустился в раздевалку «Реала» после ужасного Эль Класико. Разногласия с Анчелотти усугубляются. Впрочем, нельзя доверять всей информации из Мадрида. Флорентино обожает заводить «друзей» среди журналистов. Информацию о «Реале» подают так, как выгодно Пересу. Не верьте, что Анчелотти гарантировал непобедимость с Мбаппе, это вряд ли правда.

У «Реала» есть готовый тренер на замену

Когда Анчелотти выгнали из Мадрида в 2015-м, то на замену выбирали испанца. Бенитес или Эмери. «Реал» возглавил Рафаэль. Бывший тренер «Ливерпуля» учил Роналду бить штрафные, Криштиану критику не принял. Бенитеса уволили, пришел Зидан. Зинедин уже возвращался в «Реал», вряд ли будет третье пришествие француза, хотя он в давних дружеских отношениях с Мбаппе, знает его семью.

Хаби Алонсо не знаком лично с большинством звезд нового «Реала». Но испанский хавбек играл за Анчелотти по пути к долгожданной победе в Лиге чемпионов. Алонсо пропустил финал с «Атлетико» в 2014-м из-за перебора карточек. С Ди Марией, Хедирой и Модричем в центре удалось дожать «Атлетико». Случился легендарный гол Рамоса, перешли в овертайм, где добились исторической победы.

Но дальше были мелкие конфликты и проколы в тактике. Анчелотти великолепен в управлении коллективами суперзвезд. Но когда у «Реала» возникла серия тактических и кадровых дилемм, то опытный наставник ошибался. Решение оставить Менди левым защитником может погубить Карло. Отказ от поисков опорника, хотя игра Тчуамени не нравится Пересу, может негативно повлиять на команду.

Также «Реал» стал заложником Мбаппе. Француз приехал на острие на годы, но пока его футбол не вызывает восторгов. В юности в «Монако» крайний нападающий оставлял лучшее впечатление, чем сейчас. Решение использовать Беллингема правее – ещё одна спорная затея Анчелотти в Эль Класико. «Реал» достаточно мощный, чтобы часто атаковать ворота «Барселоны», но счет не в пользу Карло.

Анчелотти получил бы время и второй шанс, если бы не Хаби Алонсо. Испанец покинет Леверкузен. Второй сезон проходит для тренера не так празднично, как чемпионский. Хаби точно разочаровал Переса, когда вчистую проиграл опытному Гасперини в финале Лиги Европы. Но у «Байера» нет такого количества элитных игроков, как у «Реала». Алонсо сам был чемпионом и хочет повторить опыт Зидана.

Не стоит недооценивать сеньора Анчелотти

Карло уволили из ПСЖ в 2013-м. Считали, что итальянец не способен выиграть Лигу чемпионов с зарубежным клубом. Через год Анчелотти прервал 12-летнюю серию «Реала» без побед в Кубке чемпионов, а ПСЖ ни разу не побеждал в ЛЧ. После «Баварии» и «Наполи», где у Анчелотти были проблемы в общении с игроками и руководством, в Карло поверили только в «Эвертоне», богатом клубе без побед.

Если бы Перес не попросил Анчелотти о консультации из Ливерпуля, то «Реал» мог назначить главным тренером другого специалиста. Но Карло впечатлил погружением в тему на видеоконференции, итальянца вернули. Считали, что ветеран придет на один сезон, но задержался. Сейчас во всем мире по делу хвалят «Барселону» Флика. Речь о заслуженных комплиментах.

Но между бывшими тренерами «Баварии» есть одна разница. Флик умеет прекрасно стартовать, а потом неудачно завершает проекты, особенно в Лиге чемпионов, которую выиграл один раз. Анчелотти, хотя проигрывал в турнире с разными своими клубами, находит силы на реванш. Карло выиграл Кубок чемпионов 5 раз как тренер и 2 раза как футболист. У него колоссальный опыт реакции на неудачи.

Ошибки тренера обсуждаем всегда, Хаби Алонсо тоже не без греха. Испанцу везло с «Байером» с победами на последних секундах, как и «Реалу». Но ни одна серия не длится вечно. Анчелотти не побил рекорд «Барселоны». Лучшая серия «Реала» без поражений в Ла Лиге прервалась после 42 удачных поединков. Домашний разгром от «Барселоны» болезненный, но впереди у «Реала» много приключений.

Алонсо в «Байере» до конца сезона. А это значит, что Анчелотти надо собраться. Допускаем, что Перес попрощается с ветераном летом. Но сейчас игроки должны вернуть Анчелотти долги. Карло заслужил, чтобы Рюдигер, Эдер и Тчуамени лучше работали без мяча при контратаках соперников. Заслужил, чтобы Менди собрался и ответил тренеру на доверие хорошим футболом. У «Реала» хромая оборона.

Важно, чтобы Вальверде и Беллингем научились у Модрича искусству дирижирования игрой. Анчелотти закономерно просил Крооса остаться ещё на сезон. Тони сейчас очень не хватает. Наконец, есть правильные претензии к Винисиусу и Мбаппе. Оба должны играть результативнее. «Реал» много раз возвращался. Посмотрим, как случится теперь, когда между Пересом и Анчелотти пробежала черная кошка.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
30 октября в 00:27
Когда Реал ничего не выигрывает они говорят сколько у них титулов. В таком случае загляни в музей Барселоны!
Вчера Реал выиграл, сегодня Барселона.
Но Барселона это делает честно и красиво с воспитанниками.
Видимо от удара не оправились сливочные и решили просто не приехать на церемонию награждения ЗМ.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Agamaga_05 (раскрыть)
29 октября в 21:32
Кто победитель ЛЧ? Кто победитель Ла Лиги? Я согласен на то, что бы Реал проигрывал 0:10 Барселоне но что бы каждый год в ЛЧ и Ла Лиге побеждал Реал а Барселона выигрывала только кубок Гампера,
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
29 октября в 15:01
Нечем гордиться? От Барселоны всегда куча представителей на церемонии награждения.
Это следствие успешной игры!
Вот на днях воспитанники клуба уничтожили Реал, им нечем гордиться?
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Agamaga_05 (раскрыть)
29 октября в 14:15
Когда нечем гордиться... Ну ты понял;)
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
29 октября в 12:05
Мне достаточно лет чтобы вспоминать многое за Реалом.

Ещё в 98-м в финале ЛЧ против Ювентуса гол был забит из офсайда. А с тех пор оказывается вообще ничего не изменилось. Против Атлетико в финале тоже из офсайда был забит, когда дали сравнять.

Грешок есть за всеми клубами, но вот сколько позволяют сливочным не позволяют никому!!! И это исторический факт!!!
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
29 октября в 12:01
То есть, когда Барселона выигрывала по 3-4 раза подряд Мадрид не глотал пыль?
Редкие победы в класико? 😂 Погромы по 4:0 на Бернабеу теперь называются редкие победы? Я согласен, что громить нужно каждый год, ведь это так красиво, но всё же жалеют сливок.

Без подарков в виде голов из офсайдов видимо вовсе бы не выиграл Реал ЛЧ.
Я вообще первый раз видел, что за попадание мяча в спину дают пенальти, когда это необходимо.

Это прецедент! Нонсенс!!!
sir_Alex
sir_Alex
28 октября в 22:58
Статья обо всём и ни о чём.
Hamman
Hamman
28 октября в 21:09
Цыплят, как говорится, по осени считают! А футбольных цыплят в конце сезона. Мбаппе без году неделя в команде, а уже всякие ,,аналитеги" сливают его по полной. Мбаппе нужно сыграться с новой командой и тогда уверен он заиграет так как от него ожидают в Реале. Вот например Левандовски тоже называли провальным трансфером в первый сезон, а теперь дружно облизывают.
Анчелотти не должен ничего и никому доказывать. И Перес и болельщики и тем более команда знают что опытнее тренера на данный момент в мире нет. И у Алонсо и у Рауля, а также не забываем Зидана - шанс у них возглавить Реал появится только лишь если Анчи провалит сезон.
А так ничто не вечно под луной...
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Agamaga_05 (раскрыть)
28 октября в 21:04
Гордые, настолько что из года в год глотают пыль за Мадридом, а редкие победы в классико воспринимают как будто выйграли ЛЧ без помощи судьи.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Agamaga_05 (раскрыть)
28 октября в 21:02
Тебе наверное лет не много, но как говорится, когда человеку нечем гордиться, он начинает копаться в истории)) Ты всё время жалуешься на два оффсайда, при этом забываешь матчи с Челси и Арсеналом, а также матч с ПСЖ. Так вот, набери в ютубе "самые позорные матчи" и ты увидишь свою команду в топах.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
28 октября в 20:10
Возможности сами создают!
Каталонцы не мадридисты, они гордые, умеют терпеть, воспитывать молодёжь и громить сливок.

Ещё бы Реал жаловался, никому ведь не позволяли забивать по два гола из офсайда в ЛЧ, ставить пенальти за попадание мяча в спину своему же игроку...
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Agamaga_05 (раскрыть)
28 октября в 20:05
Радуйся, пока представилась возможность))) Следующие несколько лет снова будешь винить тренера, президента, судей, ВАР и говорить что у твоей любимой команды пмс.
зигзаг
зигзаг ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
28 октября в 19:59
Без комментариев ))))))
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Lone_Wolf_13 (раскрыть)
28 октября в 18:50
Барса уже размазало сливочных!
Agamaga_05
Agamaga_05
28 октября в 18:49
Это Барселона сейчас на таком уровне, что за ней не успевают эти самые "гранды", поэтому и разлад в игре, потому что уровень Барсы на сегодняшний день очень высок.
Так бывает, когда Барселона возвращается на свой уровень, остальные падают перед ней на колени.
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ зигзаг (раскрыть)
28 октября в 18:35
Ничего Барсе не светит, то что начало сезона за Барсой так это почти каждый сезон, Реал наберёт ход и размажет Барсу и выйграет Ла Лигу.
112910415
112910415
28 октября в 16:45
не надо ждать скороспелых решений. не будет их !
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
28 октября в 16:21
Вначале Вадим с кликбейтной уверенностью заявляет, что Анчи уволят. А заканчивает статью "поживем-увидим". Так УВОЛЯТ ИЛИ НЕ УВОЛЯТ? Нельзя быть чуть беременной
Имя Фамилия 1
Имя Фамилия 1
28 октября в 16:07
"значит тотальное превосходство"?).. Забавно слышать подобные комментарии. Выиграны лишь две игры и двух "грандов" в игре которых полный разлад (по ряду объективных и нет, причин) Как бы вы не тянули Барсу за уши, к былым подвигам и результатам, они будут видны лишь к концу всех турниров.
зигзаг
зигзаг
28 октября в 15:45
Кто бы не пришёл, какая уже разница. Барса на ходу, а это значит тотальное господство на лет 7, каталонскому молодняку необходимо наесться трофеев
Варвар7
Варвар7
28 октября в 14:33
Может у Переса хватит ума не делать поспешных выводов...
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