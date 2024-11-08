«Челси» отправил 8 голов в ворота «Ноа» в матче Лиги конференций

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сегодня, 00:57

«Челси» обыграл «Ноа» (8:0) в матче общего этапа Лиги конференций.

На 12-й минуте первый гол в игре забил защитник «Челси» Тосин Адерабийо. На 13-й минуте Марк Гиу удвоил преимущество «синих». На 18-й минуте Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 21-й минуте Жоау Феликс отправил четвёртый гол в ворота «Ноа», а на 39-й минуте Михаил Мудрик забил пятый мяч. На 41-й минуте Феликс оформил дубль. На 69-й минуте голом отметился Кристофер Нкунку. На 76-й минуте Нкунку оформил дубль, реализовав пенальти.

«Челси» идёт на 1-м месте в турнирной таблице Лиги конференций (9 очков), «Ноа» занимает 26-е место (3 очка).