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«Челси» отправил 8 голов в ворота «Ноа» в матче Лиги конференций

сегодня, 00:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)8 : 0Логотип футбольный клуб Ноа (Ереван)НоаМатч завершен

«Челси» обыграл «Ноа» (8:0) в матче общего этапа Лиги конференций.

На 12-й минуте первый гол в игре забил защитник «Челси» Тосин Адерабийо. На 13-й минуте Марк Гиу удвоил преимущество «синих». На 18-й минуте Аксель Дисаси довёл счёт до разгромного. На 21-й минуте Жоау Феликс отправил четвёртый гол в ворота «Ноа», а на 39-й минуте Михаил Мудрик забил пятый мяч. На 41-й минуте Феликс оформил дубль. На 69-й минуте голом отметился Кристофер Нкунку. На 76-й минуте Нкунку оформил дубль, реализовав пенальти.

«Челси» идёт на 1-м месте в турнирной таблице Лиги конференций (9 очков), «Ноа» занимает 26-е место (3 очка).

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 09:54
Ну хотя бы Лондон посетили. ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:18
Уже после 6-го гола игроки Челси дружно подумали "А что мы вообще делаем в этом турнире?"
Zola
Zola
сегодня в 09:12
Семечки 😀
azkan
azkan
сегодня в 08:56
Это вам не Ньюкасл из Кубка Лиги. Это Лига Конференций. Возможность ставить и обновлять рекорды. Нкунку вообще скоро станет рекордсменом Челси по забитым голам😉
ggp4s2cedxxk
ggp4s2cedxxk
сегодня в 08:36
Похоже армяне просто обделались еще до игры.
juchok
juchok
сегодня в 08:24
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:10
    тяжелая победа, сложный соперник ! )
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 06:22
    Вторая команда Челси показала образцовый футбол)))
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:00
    Челси оторвался от души
    9s8tea59e2xn
    9s8tea59e2xn
    сегодня в 03:08
    Нашёл Челси наконец-то своего клиента
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:02
    Голы Мудрика, всё больше напоминают голы Легендарного И.Численко!!!!!!!
    Михайло- Лучший!!!!!!! Красавчик!!!!!!!
    👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
    Гость
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