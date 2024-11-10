Гвардиола считает, что доминирование «Манчестер Сити» ещё не завершено

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что доминирование «Манчестер Сити» еще не завершено.

Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Это нормально, ведь мы много побеждаем. Такое бывает. «Ливерпуль» при Клоппе выиграл Лигу чемпионов и АПЛ , а потом Вирджил ван Дейк получил травму – и команда попала в Лигу Европы. Проигрывать матчи – это нормально. Эта ситуация – вызов для меня. Я люблю вызовы. Я не отступлю. Я хочу преуспеть больше, чем когда-либо. Когда восстановятся травмированные футболисты, мы, я уверен, снова будем в лучшей форме.