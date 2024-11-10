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Гвардиола считает, что доминирование «Манчестер Сити» ещё не завершено

вчера, 09:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что доминирование «Манчестер Сити» еще не завершено.

Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Это нормально, ведь мы много побеждаем. Такое бывает. «Ливерпуль» при Клоппе выиграл Лигу чемпионов и АПЛ, а потом Вирджил ван Дейк получил травму – и команда попала в Лигу Европы. Проигрывать матчи – это нормально. Эта ситуация – вызов для меня. Я люблю вызовы. Я не отступлю. Я хочу преуспеть больше, чем когда-либо. Когда восстановятся травмированные футболисты, мы, я уверен, снова будем в лучшей форме.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:16
Ван Дейк столп обороны, стержень команды. Не заменим!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:16
Через год через два Сити вернеться
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:45
А в календарь то он смотрел, там шпоры и ливер не дадут продоху
112910415
112910415
вчера в 09:40
доминирование продолжится, однозначно !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:33
По-любому будут и победы и поражения. Без этого футбола не бывает...
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:30
Зло должно быть наказано. А Манчестер Сити и есть зло.
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