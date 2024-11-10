Слот о 2:0 с «Астон Виллой»: «„Ливерпуль“ полностью контролировал игру»

Главный тренер «Ливерпуля» считает, что «Ливерпуль» контролировал игру с «Астон Виллой» (2:0).

Было нелегко, как и в большинстве матчей. «Астон Вилла» была, возможно, не так агрессивна, как мы ожидали. Мы действовали терпеливо. Если она в чем-то и хороша, так это в стандартных положениях. В целом мы контролировали игру и забили в результате двух контратак – хотя, возможно, не этого мы ожидали. «Ливерпуль» не впервые использует контратаки таким образом, у нас есть очень быстрые футболисты. У Салаха, думаю, лучшая статистика среди наших атакующих футболистов. У всех наших атакующих игроков хорошие показатели, но Мо в этом аспекте выделяется. Мы рады, что большая часть наших футболистов прошла без травм тяжелый отрезок. Посмотрим, что там с Трентом. Нас ждут тяжелые матчи, сезон в целом будет тяжелым, разрыв между командами небольшой. Он есть, но маленький. Впереди много испытаний.