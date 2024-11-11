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Экс-глава турецкого клуба получил более 3 лет тюрьмы за нападение на судью

вчера, 14:18

Бывший президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа приговорён к тюремному заключению на 3 года, 7 месяцев и 22 дня за нападение на арбитра. Перед судом также предстали ещё трое обвиняемых.

11 декабря прошлого года функционер после финального свистка матча с «Ризеспором» вышел на поле в сопровождении нескольких человек и ударил судью Халила Умута Мелера. Вскоре после этого он подал в отставку с должности главы клуба.

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Перевод с ntv.com.tr
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Все комментарии
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:16
Согласен))).
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:12
Аналогично. Тоже был удивлен. Но что только не происходит по молодости....
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:09
Мне он всегда представлялся таким культурным и тихим человеком. Мда, пожалуй правда, про тихий омут...)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:05
Да-да было подобное)) он ещё молодой был тогда)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:49
Слуцкий избил судью? Невероятно!!! А с виду, такой симпомпончик безобидный...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:40
Доброго дня!))
Спасибо за историю, не знал.
А вообще немало подобных ситуаций было....Как-то читал про Слуцкого, тот в начале нулевых тоже кого-то из судей избил...Ну в тот раз отделался "малой кровью". получил дискву на полгода. А судью вроде бы пожизненно отстранили от судейства или что-то в этом роде, но он больше матчи чемпионата России не судил. К сожалению не помню уже всех подробностей...
Все это не есть хорошо! Нужно быть сдержаннее
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:22
Приветствую!!!

В 1978г., Легендарный в прошлом футболист Торпедо В.К.Иванов, несогласный с действиями гл.судьи Баскакова, сразу после игры, ворвался в судейскую, с оскорблениями и нанёс удар ногой в колено Баскакову. После этого, Иванова дисквалифицировали на год, а на его место был приглашен тренер Шахтера В.Сальков.

Но тюремного наказания Иванов не получил. Однако, через несколько дней, в газете "Известия" было опубликовано заявление представителя федерации футбола СССР под названием:" Как не стыдно, тренер"?!
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:50
Ну не совсем точно, часы, минуты и секунды не указали.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:49
"На 3 года, 7 месяцев и 22 дня за нападение на арбитра" - Такая точность видно экспертиза зафиксировала всё до последнего синяка и царапины...) . А если серьёзно , то Фарук ещё легко отделался , там насколько помню , такая жесть творилась - они толпой выбежали пинать судью , да и стадион "бурлил" - недалеко было и до массовых беспорядков . Видно Коджа , как человек состоятельный ещё и материально где надо "подсуетился"...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:40
Всё правильно...
Правовую оценку мордобоя должны давать правоохранительные органы и суд. А у нас тем, что происходит на футбольном, поле занимается КДК. А вот если бы на того же Широкова накинули браслеты на виду у всего стадиона, да ещё и закрыли до суда? Хотелось бы мне посмотреть на него.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:21
Влип очкарик! А Широков избил судью, а щас интервью раздает на воле)
Гость
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