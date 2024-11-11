Экс-глава турецкого клуба получил более 3 лет тюрьмы за нападение на судью

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вчера, 14:18

Бывший президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа приговорён к тюремному заключению на 3 года, 7 месяцев и 22 дня за нападение на арбитра. Перед судом также предстали ещё трое обвиняемых.

11 декабря прошлого года функционер после финального свистка матча с «Ризеспором» вышел на поле в сопровождении нескольких человек и ударил судью Халила Умута Мелера. Вскоре после этого он подал в отставку с должности главы клуба.