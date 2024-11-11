Экс-глава турецкого клуба получил более 3 лет тюрьмы за нападение на судью

Бывший президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа приговорён к тюремному заключению на 3 года, 7 месяцев и 22 дня за нападение на арбитра. Перед судом также предстали ещё трое обвиняемых.
11 декабря прошлого года функционер после финального свистка матча с «Ризеспором» вышел на поле в сопровождении нескольких человек и ударил судью Халила Умута Мелера. Вскоре после этого он подал в отставку с должности главы клуба.
Правовую оценку мордобоя должны давать правоохранительные органы и суд. А у нас тем, что происходит на футбольном, поле занимается КДК. А вот если бы на того же Широкова накинули браслеты на виду у всего стадиона, да ещё и закрыли до суда? Хотелось бы мне посмотреть на него.
Правовую оценку мордобоя должны давать правоохранительные органы и суд. А у нас тем, что происходит на футбольном, поле занимается КДК. А вот если бы на того же Широкова накинули браслеты на виду у всего стадиона, да ещё и закрыли до суда? Хотелось бы мне посмотреть на него.
В 1978г., Легендарный в прошлом футболист Торпедо В.К.Иванов, несогласный с действиями гл.судьи Баскакова, сразу после игры, ворвался в судейскую, с оскорблениями и нанёс удар ногой в колено Баскакову. После этого, Иванова дисквалифицировали на год, а на его место был приглашен тренер Шахтера В.Сальков.
Но тюремного наказания Иванов не получил. Однако, через несколько дней, в газете "Известия" было опубликовано заявление представителя федерации футбола СССР под названием:" Как не стыдно, тренер"?!
В 1978г., Легендарный в прошлом футболист Торпедо В.К.Иванов, несогласный с действиями гл.судьи Баскакова, сразу после игры, ворвался в судейскую, с оскорблениями и нанёс удар ногой в колено Баскакову. После этого, Иванова дисквалифицировали на год, а на его место был приглашен тренер Шахтера В.Сальков.
Но тюремного наказания Иванов не получил. Однако, через несколько дней, в газете "Известия" было опубликовано заявление представителя федерации футбола СССР под названием:" Как не стыдно, тренер"?!