Александр Мостовой: «Россия выиграет Сирию 7:0. Комментировать нечего»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Сирии.

Не буду смотреть матч с Сирией, Россия выиграет со счетом 7:0. В принципе, по поводу предстоящей встречи так же нечего комментировать, как и в игре с людьми из Брунея. Именно людьми, а не футболистами. Потому что брунейцы – не профессионалы, а любители. В любом случае, не надо всерьез воспринимать эти результаты. Сыграли и забыли.