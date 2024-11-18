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Александр Мостовой: «Россия выиграет Сирию 7:0. Комментировать нечего»

вчера, 22:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СирияСирия19:30 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Сирии.

Не буду смотреть матч с Сирией, Россия выиграет со счетом 7:0. В принципе, по поводу предстоящей встречи так же нечего комментировать, как и в игре с людьми из Брунея. Именно людьми, а не футболистами. Потому что брунейцы – не профессионалы, а любители. В любом случае, не надо всерьез воспринимать эти результаты. Сыграли и забыли.

Команды встретятся в Волгограде 19 ноября. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 07:44
хотел сказать 17, а сказал 7
ne2pyncbw9sm
ne2pyncbw9sm
сегодня в 05:22
Вот тут Саша точно не уга́дал.
kazakoff
kazakoff
вчера в 23:48
Опять супер эксперт делится своим мнением
Что-то много его в инфо поле, пускай наконец отучится на тренера и возьмёт команду, меньше времени на болтовню останется
shur
shur
вчера в 22:44
...я ему говорил, нет такой песни, а есть Аргентина,Ямайка 5:0....!!!
Гость
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