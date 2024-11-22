Сайт Goal представил рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026

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вчера, 08:49

Новостной футбольный сайт Goal.com составил рейтинг из 16 сборных, которые обладают наибольшими шансами, чтобы выиграть чемпионат мира в 2026 году.

Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом:

Испания Аргентина Германия Англия Франция Португалия Италия Нидерланды Колумбия Бразилия