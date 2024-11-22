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Сайт Goal представил рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026

вчера, 08:49

Новостной футбольный сайт Goal.com составил рейтинг из 16 сборных, которые обладают наибольшими шансами, чтобы выиграть чемпионат мира в 2026 году.

Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом:

  1. Испания
  2. Аргентина
  3. Германия
  4. Англия
  5. Франция
  6. Португалия
  7. Италия
  8. Нидерланды
  9. Колумбия
  10. Бразилия

С 11-го по 16-е место расположились сборные Марокко, Хорватии, Канады, Бельгии, США и Мексики.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:50
ЧМ будет проходить на американском континенте и поэтому основными фаворитами будут Бразилия и Аргентина. Из европейских сборных, конкуренцию им составят Испания и Франция.
shur
shur
вчера в 16:46
...два года предстоит ведущим сборным мира ,чтобы стать сильнее по сравнении с Испанией, в тоже время Испания станет сыгранней,
всё это прекрасно, но без наших,пусть где то непутёвых однозначно
печально...!!!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:34
...красава старина, всё в точку, всё по делу, хотел Я после Евро
в состоянии надрыва эту картину маслом описать,сегодня ты сделал всё за меня,уважуха!
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:23
Я не сказал, что Аргентина выиграет, но финал с их участием можно вполне увидеть.
Испанцы сейчас сильнее других прогрессирует.
Их молодые игроки к тому времени могут выйти на свой пик.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 14:13
Победит тот, кто будет мотивирован, кто будет готов ментально, кто меньше всего болтает и кто будет готов играть без права на ошибку.. Тишина всё решит.. Тишина до.. Ну а после - можно всё.. ☝️..
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 13:22
Кто-то из первой пятёрки выиграет!
Финал Испания - Аргентина с Месси и Ямалем покажет экран наш.
KSY24
KSY24
вчера в 12:20
Работа на каждом заборе
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:12
Скорее всего выиграет сборная Англии.
112910415
112910415
вчера в 11:45
с первой тройкой можно согласиться
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 11:40
Сейчас футбол меняется, и конечно все эти рейтинги сомнительны, но очевидно одна из 10 скорее всего и выиграет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 8b67s63vhwn6 (раскрыть)
вчера в 10:09
Безыдейность сборной Англии - в головах её тренеров..., за исключением Бобби Робсона, явившего миру в 1990-м Линекера, Плата, Уодла, Пирса, Паркера...

Кто мешал англичанам играть весь финал с Испанией так, как играли после 1-го пропущенного гола? Его фамилия Саутгейт. Практически все матчи на прошедшем Евро англичане пропускали первыми... С какого дрозда, спрашивается, при таком подборе игроков и сбалансированности линий?!
Думаю , что ТТ этот садо-мазо прикроет и покажет, как надо использовать имеющиеся ресурсы на полную катушку...
tadtdhtru75k
tadtdhtru75k
вчера в 09:51
Ну США для чего в список 16 лучших включили? Вообще непонятно.
8b67s63vhwn6
8b67s63vhwn6
вчера в 09:45, ред.
Всегда поражаюсь дефициту в таких рейтингах элементарного здравого смысла и обычной житейской рациональности. Ну что вы везде суёте Англию, не выигравшую за всю историю ничего кроме одного трофея имени Тофика Бахрамова, абсолютно посредственную и безыдейную? И неужто у Бразилии или Франции меньше шансов на победу чем у бестрофейника Кейна и компании? Да любого пацана в любом конце света спросите и он ответит, что это чушь собачья и будет прав. Какая нахрен Канада при отсутствии того же Уругвая в этом списке? Ну только если ей клюшки и шайбу выдать, то тогда может быть. Спасибо, хоть Бельгию перестали пихать в тройку непонятно за какие заслуги!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:31
Финалиссимо покажет, чья команда сильней))) думаю, Арни за счёт бойцовских качеств сильней испанцев
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:25
Ну да , игра сборной Бразилии совершенно не впечетляет .
lotsman
lotsman
вчера в 09:19
Что то латинцы совсем сдали позиции.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:16
Аргентина на втором....))
dkn3ff4efss4
dkn3ff4efss4
вчера в 09:07
Бразилию совсем отпустили ниже плинтуса
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:53
Бразилия замыкает десятку - наверное справедливо...
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