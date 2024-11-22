Сайт Goal представил рейтинг главных фаворитов ЧМ-2026

Новостной футбольный сайт Goal.com составил рейтинг из 16 сборных, которые обладают наибольшими шансами, чтобы выиграть чемпионат мира в 2026 году.
Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом:
- Испания
- Аргентина
- Германия
- Англия
- Франция
- Португалия
- Италия
- Нидерланды
- Колумбия
- Бразилия
С 11-го по 16-е место расположились сборные Марокко, Хорватии, Канады, Бельгии, США и Мексики.
Кто мешал англичанам играть весь финал с Испанией так, как играли после 1-го пропущенного гола? Его фамилия Саутгейт. Практически все матчи на прошедшем Евро англичане пропускали первыми... С какого дрозда, спрашивается, при таком подборе игроков и сбалансированности линий?!
Думаю , что ТТ этот садо-мазо прикроет и покажет, как надо использовать имеющиеся ресурсы на полную катушку...
Кто мешал англичанам играть весь финал с Испанией так, как играли после 1-го пропущенного гола? Его фамилия Саутгейт. Практически все матчи на прошедшем Евро англичане пропускали первыми... С какого дрозда, спрашивается, при таком подборе игроков и сбалансированности линий?!
Думаю , что ТТ этот садо-мазо прикроет и покажет, как надо использовать имеющиеся ресурсы на полную катушку...