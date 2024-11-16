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Сайт ESPN опубликовал рейтинг самых полезных игроков «Манчестер Сити»

вчера, 20:22

Сайт ESPN показал рейтинг наиболее значимых футболистов «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне. В списке 15 позиций:

1. Эрлинг Холанд.

2. Фил Фоден.

3. Йошко Гвардиол.

4. Матео Ковачич.

5. Рубен Диаш.

6. Бернарду Силва.

7. Мануэль Аканджи.

8. Эдерсон.

9. Джон Стоунз.

10. Рико Льюис.

11. Савио.

12. Кевин де Брюйне.

13. Жереми Доку.

14. Кайл Уокер.

15. Илкай Гюндоган.

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Все комментарии
zwbf4jpaqmps
zwbf4jpaqmps
сегодня в 00:50
А где Родри?)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:57
Поверю этом сайту... Делать нечего
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:52
Йошко должен быть вторым после Холланда
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:51
Не думаю что Холланд самый полезный
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:46
а тем временем следующая неделя должна стать последней
относительно разбирательств независимого суда по делу о "115".
так что если кто о из игроков продлит контракт, то это должно будет доказательством, что Сити одержал какую то победу в суде.
ну а если до окончания сезона никто не продлится, то...плохо дело.
п.с.
новость про продление контракта Пепа не в счет.
он вроде так и так хотел юбилейный 10й отпахать.
Гость
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