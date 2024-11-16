Сайт ESPN опубликовал рейтинг самых полезных игроков «Манчестер Сити»

Сайт ESPN показал рейтинг наиболее значимых футболистов «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне. В списке 15 позиций:
1. Эрлинг Холанд.
2. Фил Фоден.
3. Йошко Гвардиол.
4. Матео Ковачич.
5. Рубен Диаш.
6. Бернарду Силва.
7. Мануэль Аканджи.
8. Эдерсон.
9. Джон Стоунз.
10. Рико Льюис.
11. Савио.
12. Кевин де Брюйне.
13. Жереми Доку.
14. Кайл Уокер.
15. Илкай Гюндоган.
относительно разбирательств независимого суда по делу о "115".
так что если кто о из игроков продлит контракт, то это должно будет доказательством, что Сити одержал какую то победу в суде.
ну а если до окончания сезона никто не продлится, то...плохо дело.
п.с.
новость про продление контракта Пепа не в счет.
он вроде так и так хотел юбилейный 10й отпахать.
относительно разбирательств независимого суда по делу о "115".
так что если кто о из игроков продлит контракт, то это должно будет доказательством, что Сити одержал какую то победу в суде.
ну а если до окончания сезона никто не продлится, то...плохо дело.
п.с.
новость про продление контракта Пепа не в счет.
он вроде так и так хотел юбилейный 10й отпахать.