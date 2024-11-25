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Маркиньос: «РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы»

вчера, 14:32

Нападающий «Спартака» Маркиньос оценил уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Для меня РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Это прекрасная, сильная лига с хорошими легионерами и российскими футболистами. Мне нравится здесь играть.

Маркиньос перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе текущего года. За «красно-белых» 25-летний бразилец сыграл 18 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами.

Напомним, первые ассисты Маркиньоса в РПЛ помогли «Спартаку» разгромить «Локомотив» (5:2) в рамках 16-го тура РПЛ.

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alexamit
alexamit
сегодня в 12:12
Ну что за чушь!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:35
Португалию...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:23, ред.
Ну наш чемпион недавно продул второй команде Турции в достаточно боевом формате. Значит выкидываем Италию или Францию? Ну да ладно, он же про себя, просто как и Барко обозначил что если позовут куда нибудь в Испанию поспешит откланяться. Ну после одного удачного матча рано такие заявления делать. А мы помним и трансферную стоимость и то как долго он пытался разродиться хоть чем то полезным. Так что сиди на пятой точки ровно, Спартак для тебя предел мечтаний, и то пока он борется за 5ю строчку, в борьбе за 1ю или даже 3ю ты уже за бортом будешь. Но надо признать он неплохо вписался в треугольник юрких коротышек с Барко и Угальде в последней игре.
1580556558
1580556558
вчера в 17:25
Если РПЛ и входит в топ-6 лучших лиг Европы, то только по зарплатам игрокам
1580556558
1580556558 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:24
Португалию за что обидел?)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:16
О дааа…😁 Матчи в Еврокубках последних лет (пока мы там играли) наглядно показали уровень РПЛ…а с тех пор, стадо ведь ещё хуже.
Хиромант
Хиромант ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:46
- Да трёх последних и выбросить... Делов - то...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:45
Англия, Испания, Германия, Италия, Франция, Голландия, Турция, Бельгия. Кого из них выбросить из 6-ки, шобы засунуть туда РПЛ?
Capral
Capral
вчера в 14:35
Ключевое слово "для меня". Дальше можно не продолжать, текст хорошо подготовлен и изучен. Вобщем, всё, как всегда...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:35
Ну ты и фантазёр. )
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