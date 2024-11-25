Маркиньос: «РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы»

Нападающий «Спартака» Маркиньос оценил уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Для меня РПЛ входит в топ-6 лучших лиг Европы. Это прекрасная, сильная лига с хорошими легионерами и российскими футболистами. Мне нравится здесь играть.
Маркиньос перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе текущего года. За «красно-белых» 25-летний бразилец сыграл 18 матчей, в которых отметился 3 голевыми передачами.
Напомним, первые ассисты Маркиньоса в РПЛ помогли «Спартаку» разгромить «Локомотив» (5:2) в рамках 16-го тура РПЛ.