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Черчесов оценил свою работу в Казахстане по итогам Лиги наций

вчера, 17:05

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил свою работу по итогам Лиги наций.

Я не один, есть тренерский штаб, мы всё просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка — на двоечку. Но внутри работа идет, мы взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника.

Казахстан набрал 1 очко за 6 матчей, не забил ни одного гола и вылетел в Лигу С по итогам группового этапа.

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24 ноября
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:55
Идёт работа, которая не видна и, собственно, которой и нет.
Черчесову равных нет. Как нужно уходить от ответов.
А уйдет ли он от ответа Адиева, когда назвал, что ему достался Колхоз. Адиев ведь сказал, что спросит, что имел в виду Саламыч, когда сказал, что досталась команда Колхоз. Хотя при Адиеве 5 поражений подряд, то же самое при Черчесове. Это некая закономерность. Видимо, дело не в тренерах.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:55, ред.
Экспериментатор, одним словом. Нашёл ну очень важную причину фиаско своей работы. И вину за неудачи не взял единолично на себя, как подобает мужчине, а разделил поровну - на весь тренерский штаб: все, мол, виноваты. Настоящий осетин.
Северная Осетия должна гордиться таким "героем" !
shur
shur
вчера в 18:04
...оценка неуд...!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:52, ред.
У казахов случился попадос с гл.тренером нац.сборной по футболу. Даже попадосище.
Не ссы - это уссы!)
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:35
— Простите, с кем имею честь?
— Лодыженский, Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика!
Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?
— Усы? Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы?
У нас очень мало времени, пей!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:09
"Хорошо, поддержу, оценка — на двоечку." - "Но ведь это не самая низкая оценка"...)
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