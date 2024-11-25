Черчесов оценил свою работу в Казахстане по итогам Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана оценил свою работу по итогам Лиги наций.

Я не один, есть тренерский штаб, мы всё просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка — на двоечку. Но внутри работа идет, мы взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника.