Черчесов оценил свою работу в Казахстане по итогам Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил свою работу по итогам Лиги наций.
Я не один, есть тренерский штаб, мы всё просчитываем, что может быть, к чему готовиться, как это менять. Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка — на двоечку. Но внутри работа идет, мы взяли четверых игроков из молодежной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника.
Казахстан набрал 1 очко за 6 матчей, не забил ни одного гола и вылетел в Лигу С по итогам группового этапа.
Черчесову равных нет. Как нужно уходить от ответов.
А уйдет ли он от ответа Адиева, когда назвал, что ему достался Колхоз. Адиев ведь сказал, что спросит, что имел в виду Саламыч, когда сказал, что досталась команда Колхоз. Хотя при Адиеве 5 поражений подряд, то же самое при Черчесове. Это некая закономерность. Видимо, дело не в тренерах.
Черчесову равных нет. Как нужно уходить от ответов.
А уйдет ли он от ответа Адиева, когда назвал, что ему достался Колхоз. Адиев ведь сказал, что спросит, что имел в виду Саламыч, когда сказал, что досталась команда Колхоз. Хотя при Адиеве 5 поражений подряд, то же самое при Черчесове. Это некая закономерность. Видимо, дело не в тренерах.