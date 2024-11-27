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Отстранённый судья Кут обсуждал ставку на жёлтую карточку перед матчем

вчера, 12:37
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 1Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Ранее английский арбитр Дэвид Кут был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и оскорбления в адрес Юргена Клоппа.

Позднее стало известно об утечке ролика – на записи которого Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024.

Теперь газета The Sun сообщила, что Кут обсуждал с неназванным человеком ставку на желтую карточку. Утверждается, что этот разговор произошел перед матчем между «Лидсом» и «Вест Бромвичем» в Чемпионшипе.

Мой первый контакт с Дэвидом Кутом состоялся в Интернете. Когда я поговорил с ним немного больше, я узнал, что он работает футбольным судьей. Я в шутку посоветовал ему показать Алиоски желтую карточку в матче «Лидса» против «Вест Бромвича», чтобы я мог сделать ставку у букмекеров. Он саркастически ответил: «Ха-ха, посмотрим». На следующий день, всего через 18 минут после начала игры, Алиоски был предупрежден. Это была единственная желтая карточка «Лидса» в матче. Он написал мне сообщение через некоторое время после игры и сказал: «Я надеюсь, ты сделал ставку, как мы и обсуждали».

Утверждается, что это стало поводом для еще одного расследования FA.

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Все комментарии
Migelito
Migelito
вчера в 20:28
Щас бы The S*n верить. Гадкая газетенка
112910415
112910415
вчера в 17:54
совсем уж не в те двери зашёл арбитр !
whum3nq4upmk
whum3nq4upmk
вчера в 14:22
В общем арбитр себя не берег, потому всё и протекло.
Grimexo
Grimexo
вчера в 13:14
Не судья, а урка какая-то.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:45
Самоуверенность и наглость, Кут, тебя на нары приведут...)
w23nbxkdx5jn
w23nbxkdx5jn
вчера в 12:45
Ка бы этого Кута в итоге на пожизненное не закрыли
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:39
Ппц котенку больше ср-ть не будет)))
Гость
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