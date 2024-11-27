Отстранённый судья Кут обсуждал ставку на жёлтую карточку перед матчем

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вчера, 12:37

Ранее английский арбитр был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и оскорбления в адрес .

Позднее стало известно об утечке ролика – на записи которого Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024.

Теперь газета The Sun сообщила, что Кут обсуждал с неназванным человеком ставку на желтую карточку. Утверждается, что этот разговор произошел перед матчем между «Лидсом» и «Вест Бромвичем» в Чемпионшипе.

Мой первый контакт с Дэвидом Кутом состоялся в Интернете. Когда я поговорил с ним немного больше, я узнал, что он работает футбольным судьей. Я в шутку посоветовал ему показать Алиоски желтую карточку в матче «Лидса» против «Вест Бромвича», чтобы я мог сделать ставку у букмекеров. Он саркастически ответил: «Ха-ха, посмотрим». На следующий день, всего через 18 минут после начала игры, Алиоски был предупрежден. Это была единственная желтая карточка «Лидса» в матче. Он написал мне сообщение через некоторое время после игры и сказал: «Я надеюсь, ты сделал ставку, как мы и обсуждали».

Утверждается, что это стало поводом для еще одного расследования FA.