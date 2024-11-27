Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2024/2025

Глава Самарской области высказался о заявлении про коррупцию в судействе

вчера, 09:05

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы о своем заявлении про коррупцию в судействе РПЛ.

Абсолютно уверен, что Дюков знает, тема вызвала интерес, судя по количеству вопросов. Уверен, что в судейском комитете и у него информация есть. Все всё знают. Разве вы не знали, что судьям платят за результаты? Получается, не зря озвучил эту проблему. Освещали так много, но не знали. Я не знаю всех тонкостей журналисткой работы. Он всегда несет ответственность за что говорит, думает. Задаю этот вопрос, чтобы мы все: уж простите есть простая журналистика взять интервью, а есть болельщицкая. У меня нет полномочий и амбиций заниматься профессиональным спортом. Моя задача — навести порядок в хозяйстве. Это моя личная амбиция.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Федорищев заявил об отсутствии фактов коррупции для обращения в органы
26 ноября
В РФС считают слова Федорищева поводом для обращения в органы
26 ноября
ОфициальноГлава РПЛ выступил с заявлением после слов губернатора Самарской области
26 ноября
Губернатор Самарской области сообщил о долге «Крыльев» и коррупции
26 ноября
Sky Sports изучит конфликт Кина с фанатом после игры «Ипсвича» и МЮ
26 ноября
Дзюба: «Генич звонил Слуцкому и умолял помирить его со мной»
25 ноября
Сортировать
Все комментарии
pomor445
pomor445 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 20:14
Похоже нашкодил по понятиям; теперь пытается от подельников под крышу закона спрятаться.
pomor445
pomor445 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:10
Российский футбол на 90% является губернаторским хозяйством.
Vfcdrdddr
Vfcdrdddr ответ viv (раскрыть)
вчера в 19:12
где факты?
карась ненавидит Зенит и всеми способами портит игру и свистит в пользу соперников!
batog
batog
вчера в 18:51
Полировать водку пивом в бане, вредно для здоровья и для карьеры.
4RT
4RT
вчера в 14:53
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:38
Как бы тромб не оторвался...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:24
Пошла рулёжка по пахоте)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ uatjvmgnw34g (раскрыть)
вчера в 12:07, ред.
слово - не воробей...
uatjvmgnw34g
uatjvmgnw34g
вчера в 12:06
Привел каки-то факты не подумав, теперь думает как отмазаться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:48, ред.
Федорищев, да, уйдёт в песок..., ибо как губер он Много наговорил из того, что не следовало...
112910415
112910415
вчера в 11:25
опять всё уйдёт в песок ?
viv
viv
вчера в 10:36
Разве вы не знали, что судьям платят за результаты? Юбилей команды с берегов Невы портить нельзя. Краснодар уже два тура подряд судьи притормозили.
1580556558
1580556558
вчера в 10:10
Привык губернатор, что несут ему, а тут мимо кассы, за живое задели
lotsman
lotsman
вчера в 09:58
Кто то что то не поделил по справедливости. Обычно от этого и начинаются криминальные разборки.)
nubom
nubom
вчера в 09:48
Похоже, два пахана не сошлись в цене...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:33
Вот и занимайся своим хозяйством , наводи порядок.
7q5fm4a9w9em
7q5fm4a9w9em
вчера в 09:30
Как бы в итоге такой рьяной борьбы с коррупцией сам борец и не пострадал, как у нас очень часто бывает. Как говорится, главное при расследовании в его процессе по концовке не выйти на самого себя
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 