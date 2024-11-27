Глава Самарской области высказался о заявлении про коррупцию в судействе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы о своем заявлении про коррупцию в судействе РПЛ .

Абсолютно уверен, что Дюков знает, тема вызвала интерес, судя по количеству вопросов. Уверен, что в судейском комитете и у него информация есть. Все всё знают. Разве вы не знали, что судьям платят за результаты? Получается, не зря озвучил эту проблему. Освещали так много, но не знали. Я не знаю всех тонкостей журналисткой работы. Он всегда несет ответственность за что говорит, думает. Задаю этот вопрос, чтобы мы все: уж простите есть простая журналистика взять интервью, а есть болельщицкая. У меня нет полномочий и амбиций заниматься профессиональным спортом. Моя задача — навести порядок в хозяйстве. Это моя личная амбиция.