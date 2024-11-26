Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2024/2025

Sky Sports изучит конфликт Кина с фанатом после игры «Ипсвича» и МЮ

вчера, 11:55
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Телекомпания Sky Sports займется расследованием эпизода с участием эксперта Роя Кина и одного из фанатов.

Напомним, между бывшим футболистом и болельщиком произошел конфликт после игры «Ипсвича» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:1).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба: «Генич звонил Слуцкому и умолял помирить его со мной»
25 ноября
«Буду ждать тебя на парковке!» Рой Кин поругался с фанатом
25 ноября Фото
Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счёта
24 ноября
Генсек РФС не видел подтверждений договорного характера матча «Коломны»
21 ноября
Футболисты сборной Косово заперлись в раздевалке и ели пиццу
16 ноября
Игроки сборной Косова отказались доигрывать матч Лиги наций с Румынией
16 ноября
Все комментарии
qw4e5bm6bqm6
qw4e5bm6bqm6
вчера в 16:14
Выхватит люлей Кин явно за эту ссору
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 