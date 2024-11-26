Sky Sports изучит конфликт Кина с фанатом после игры «Ипсвича» и МЮ

Телекомпания Sky Sports займется расследованием эпизода с участием эксперта Роя Кина и одного из фанатов.
Напомним, между бывшим футболистом и болельщиком произошел конфликт после игры «Ипсвича» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:1).
|Ипсвич1 : 1Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Телекомпания Sky Sports займется расследованием эпизода с участием эксперта Роя Кина и одного из фанатов.
Напомним, между бывшим футболистом и болельщиком произошел конфликт после игры «Ипсвича» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:1).