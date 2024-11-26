Глава РПЛ выступил с заявлением после слов губернатора Самарской области

Президент Российской Премьер-Лиги прокомментировал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о долге «Крыльев Советов».

Российская Премьер-Лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьёзностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.