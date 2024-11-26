Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2024/2025

Глава РПЛ выступил с заявлением после слов губернатора Самарской области

вчера, 17:59

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о долге «Крыльев Советов».

Российская Премьер-Лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьёзностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Вместе с тем Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Губернатор Самарской области сообщил о долге «Крыльев» и коррупции
Вчера, 17:48
Sky Sports изучит конфликт Кина с фанатом после игры «Ипсвича» и МЮ
Вчера, 11:55
Дзюба: «Генич звонил Слуцкому и умолял помирить его со мной»
25 ноября
«Буду ждать тебя на парковке!» Рой Кин поругался с фанатом
25 ноября Фото
Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счёта
24 ноября
Генсек РФС не видел подтверждений договорного характера матча «Коломны»
21 ноября
Сортировать
Все комментарии
3rw9sk5mfpqc
3rw9sk5mfpqc
вчера в 19:55
Грядет очередной крупный скандал, вообе-то в РПЛ не должно быть уголовных элементов, особенно, в руководстве команд.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:23
- Во-во... Вы ещё и матчи Факела разберите поподробнее. Как судьи "убивали" Воронежскую команду 5 туров подряд! Это кто "спонсировал"?
- Интересно... Кто, кому, и сколько должен, за этот беспредел?
112910415
112910415
вчера в 18:22
а сказать-то нечего
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:17
Красиво Алаев отреагировал - сразу "пук соломы" перед собой выкинул...)
yzwsk3u9p5d3
yzwsk3u9p5d3
вчера в 18:16
Похоже будет крупный скандал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 