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В РФС считают слова Федорищева поводом для обращения в органы

вчера, 18:29

Российский футбольный союз (РФС) находится в контакте с руководством Самарской области в связи с ситуацией в «Крыльях Советов». Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее глава региона Вячеслав Федорищев рассказал о том, что самарский клуб должен 36 млн рублей «неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины.

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m9ayahgj8ugy
m9ayahgj8ugy
сегодня в 03:44
Самарский шалабол уже заднюю даёт, говорит, что фактов нет.
pomor445
pomor445 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:15
То рукавичку можно распустить и смотать в клубочек, чтобы связать другую рукавичку.
pomor445
pomor445
вчера в 20:13
Считаете - действуйте, обращайтесь, без лишнего пафоса, шума и пыли.
Grimexo
Grimexo
вчера в 19:50
Пока ничего не понятно, но на пустом месте ничего не бывает. Скоро все узнаем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:04
А в чём факты то? Один мужик сказал другому, что нужно отдать третьему 36 лимонов? Это не факты, голословное утверждение. Вот если будут какие то ФАКТЫ, доказывающие коррупцию ,тогда можно и прокурорских подтягивать...
112910415
112910415
вчера в 18:55
если хорошенько потянуть за ниточку ...
Хиромант
Хиромант ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:50
"Пчёлы несут мёд! А мёд - для того, чтобы я его ел!"

- Ничего не напоминает?
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:46
Надо пошерстить сначала в РФС и в судейском корпусе российского футбола».
Futurista
Futurista
вчера в 18:36
Интересно...
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