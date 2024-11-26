В РФС считают слова Федорищева поводом для обращения в органы

Российский футбольный союз (РФС) находится в контакте с руководством Самарской области в связи с ситуацией в «Крыльях Советов». Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций РФС.
Ранее глава региона Вячеслав Федорищев рассказал о том, что самарский клуб должен 36 млн рублей «неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Об этом свидетельствует первое уголовное дело в истории России о договорных матчах, инициированное РФС, которое в 2022 году привело к наказанию и отстранению от футбола нескольких арбитров и футбольных функционеров.
Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины.
- Ничего не напоминает?
- Ничего не напоминает?