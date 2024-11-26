В РФС считают слова Федорищева поводом для обращения в органы

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вчера, 18:29

Российский футбольный союз ( РФС ) находится в контакте с руководством Самарской области в связи с ситуацией в «Крыльях Советов». Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций РФС .

Ранее глава региона Вячеслав Федорищев рассказал о том, что самарский клуб должен 36 млн рублей «неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».