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Федорищев заявил об отсутствии фактов коррупции для обращения в органы

вчера, 19:35

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал источнику свои слова о долге «Крыльев Советов».

Ранее глава региона во время заседания комиссии госсовета РФ по развитию физической культуры и спорта сообщил, что КС «должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

У меня работа связана с социально-экономическим развитием региона, развитием во всех сферах. Когда мне сказали, я сам не поверил, подумал, что аферисты, потому что не может быть такого, что 36 миллионов чёрного нала были выделены на такие схемы. Я начал узнавать, такая система действительно существует. Но фактов, подтверждающих её, нет.

Как я и сказал, нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться.

Есть ли понимание, что делать, чтобы клубы перестали платить судьям? Всё-таки не к клубам обращаются, а к губернаторам, которые деньги налогоплательщиков отправляют на эту систему, к партнёрам из частного бизнеса, которые сотни миллионов рублей выделяют на поддержку профессионального футбола, и ко всем людям, которые с этим связаны и потакают этой системе. Здесь нет другого выбора, когда в такой круговой поруке и в клубах присутствуют люди, которые поддерживают эту систему, обеспечивают и получают соответствующие незаконные комиссионные.

Нам нужно от этого отказаться, но сделать это не так просто, потому что клубов в высшей лиге может быть бессчётное количество, а тех, кто не занимается этим и не участвует в этой схеме, меньше, чем тех, кто участвует.

Предположим, таких клубов — 10. И чтобы один раз по-настоящему победить, нужно, во-первых, создать достойные условия оплаты труда для судейского корпуса. Хотя я посмотрел и проанализировал: сейчас зарплаты достаточные, чтобы сказать, что судьи могут себя обеспечивать, не думая о стороннем заработке в этой системе. Во-вторых, надо максимально открыто и честно показывать объективную информацию. И в-третьих, необходимо просто взять всем 10 людям, которые стоят за командами, и не платить за коррупцию в судейском корпусе. Если один раз приняли такое решение, то с завтрашнего дня такой проблемы не будет. Будут её метастазы, но мы не будем поощрять эту проблему.

Это будет решение наше, людей, принимающих решения в российском футболе. Я вынужденно сейчас встал в эту позицию как правительство Самарской области и учредитель «Крыльев Советов». Мы все ответственны и должны нести полную ответственность.

Не скажутся ли слова на «Крыльях Советов»? Посмотрите, у нас был принят ряд кадровых решений за последнее время. О ряде решений говорили, но почему-то до конца не довели. Посмотрите: какие-то сопоставления могут быть уместны.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:52
губер уже сильно пожалел о своих словах
губер уже не знает, как выкрутиться
fz2a4pk2cwpa
fz2a4pk2cwpa
сегодня в 03:30
Не знаю женат ли губер Самарской области, но предположим, что он изменяет жене с женатым мужиком, который старше его наверное лет так на 10.
Да и вообще Федорищев гос бюджет пилит со своей командой и живёт явно не по средствам... а ещё говорят, что он по ночам младенцев за обе щёки уплетает и кровь девственниц пьёт.
Ещё много есть чего, что говорят о гобернаторах, но если, что фактов у меня нет, но об этом умалчивать нельзя, надо бороться с такими губернаторами.

Короче наговорить можно мнгго чего, главное в конце с грустным видом сказать, что к сожалению фактов нет, но это есть.
Ладно бабки у подъезда могут просто так языками чесать, но человек такого уровня если и должен говорить, то должен быть уверен в своих словах и готов это все подтвердить с доказательствами, так как обвинение серьёзные, а так просто за очередного шалабола прокатывает.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:03, ред.
"Это разговоры (про коррупцию), но это есть". Вот и весь сказ от г-на Федорищева. Пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что. Нет никаких фактов, но ЭТО есть ! Потому что очень хочется поговорить о коррупции. Ну очень. Да и как ей не быть в нашей стране.Она просто ОБЯЗАНА быть.
ABir
ABir
вчера в 23:13
Губернатор - очень серьезная фигура в российской системе власти, что бы не ответить за публично произнесенные обвинения, ждем следующих шагов.
pomor445
pomor445
вчера в 20:46
Слышал звон, да не знает, где он.
Сп62
Сп62
вчера в 20:23
С другой стороны мы не раз слышали, что вся экономика в стране построена на коррупции. А чем футбол хуже?
Сп62
Сп62
вчера в 20:21
Если существуют 36 млн долга, обязательно должен быть след, откуда он взялся. Кто должен заниматься изучением этого следа, дело губернатора. Всё в его руках.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:14
Лет 50 об этом время от времени говорят, а толку ноль! Короче вопросы есть ответов 0
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:55
Сказал, не подумав, а когда понял, что.....чревато, то начал юлить. Но словесная информация, распространенная им в СМИ может служить основанием для расследования его самого. В смысле сокрытия фактов коррупции. Так не бывает, чтобы 36 млн были нигде в документах не учтены. Искать надо. Куда выделялись деньги.
c4qjm8t8vnwb
c4qjm8t8vnwb
вчера в 19:51
Сначала ляпнул, теперь изворачивается.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:38
Если по другому - "Нажал на тормоза" и "Дал заднюю"...)
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