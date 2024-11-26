Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2024/2025

Губернатор Самарской области сообщил о долге «Крыльев» и коррупции

вчера, 17:48

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долгах в «Крыльях Советов».

Ко мне два месяца назад пришёл один из функционеров футбольного клуба «Крылья Советов». Он сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за „Крылья“. У нас есть ещё один долг — это порядка 36 миллионов рублей». Я у него спросил, а на что. Он сказал, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов, он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов, губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО. Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Sky Sports изучит конфликт Кина с фанатом после игры «Ипсвича» и МЮ
Вчера, 11:55
Дзюба: «Генич звонил Слуцкому и умолял помирить его со мной»
25 ноября
«Буду ждать тебя на парковке!» Рой Кин поругался с фанатом
25 ноября Фото
Косметолог подал в суд на Роналду из-за неоплаченного счёта
24 ноября
Генсек РФС не видел подтверждений договорного характера матча «Коломны»
21 ноября
Футболисты сборной Косово заперлись в раздевалке и ели пиццу
16 ноября
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:44
Добро пожаловать в мир российского футбола, г-н губернатор!
Сп62
Сп62
вчера в 22:02
С коррупцией надо бороться как в Ю. Кореи или хотя бы как в Китае, а не вести разговоры.
shur
shur
вчера в 22:01, ред.
...А Волга - матушка несёт воду, конца и края нет ...!
Есть в Самаре (Куйбышеве) район под названием "Овраг Подпольщиков", базу и стадион срочно туда,не до хорошего!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:11, ред.
Никогда не думал,что так остыну к нашему футболу.Интересно,что еще надо сделать ,чтобы пробить дно.Сплошной спектакль,без зрителей,судьи творят,что хотят,нагло,издеваючи .Одним словом,- приплываем.Остался ли еще хоть кто нибудь,кто верит в спортивную составляющую турнира?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:03
Достигли Дна, но с низу постучали))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:00
«Был бы человек, а статья найдется»
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:58
Когда такой беспредел происходит, всегда возникает вопрос кому выгодно?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:58
Это все слова, пока нет решения суда...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:53, ред.
Предметна который обратил внимание это УК РФ?! Вот и появилась история, что клуб такой нехороший, один губернатор святой, в храм ходит, батюшки ему гелик новый святят)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:51
Бороться с коррупцией всегда прибыльно и беспроигрышно, не можешь победить возглавь!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:19
Худший наверное способ победить коррупцию это кричать о ней......
"Коррупция, я иду бороться с тобой. "
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:08
Ужас! Это говорил губернатор, где его нашли? Он школу окончил?
Он даже понял "... что нужно обратить внимание на этот предмет".
Стесняюсь спросить, как предмет называется?
1580556558
1580556558
вчера в 19:48
Сначала спонсоры, теперь это. А слова губернатора, возможно, лишь повод, чтобы урезать финансирование клуба и отправить его в пердив.
nubom
nubom
вчера в 19:14
"...Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет". Дядя - просто прелесть. Через два месяца понял, что предмет на его рабочем столе - это 36 миллионов...
баск
баск
вчера в 19:03
Смешная история какая..)

Целый губернатор "узнал", что имеется некий коррупционный долг..
И вот, вместо того, чтобы спокойно поймать за руку коррупционеров, и только потом, уже на реальном основании, устраивать публичный скандал, он рассказывает байки, что у него нет фактов.

Так создай этот факт- долг же надо гасить, причём налом.
Отвези нал получателю и "под софитами" возьми с поличным, тогда и скандал открывай- просто, как угол дома.

Но в РФС и РПЛ мгновенно взяли под козырёк и собираются без фактов обращаться в правоохранительные органы))
По-видимому, открыт новый спектакль, цель которого станет яснее в ближайшее время, но это, похоже, никакая не борьба с коррупцией..
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:52, ред.
Они хотели убрать Крылья Советов, перестать их финансировать, потом поняли что народ не поймёт и будет много вопросов. Предполагаю что это всего лишь новый способ развалить клуб с помощью крупного коррупционного скандала. Хотя всё как то черезчур очевидно, даже не верится, просто в наглую. Этож насколько всех вокруг надо считать дурачками? Вот где преступление происходит самое настоящее
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:40, ред.
Вот темку подбросил Губернатор. Всем темам тема. Какой-то функционер (!) клуба,.. каким - то преступникам, занимающимся (!) коррупцией в судейском корпусе... должны 36 миллионов. И мы должны этому верить ?
Но соль в другом, а именно: ЭТО ( т.е. сообщение о коррупции ) натолкнуло (?) Губернатора на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет (?). Усё, товарищи, приплыли. Не они, а мы с вами. От этой информации, от этих корявых мыслей первого лица, при ознакомлении с которыми возникает сомнение в его способности руководить не только крупным регионом, а хотя бы отстающим животноводческим хозяйством с утопающими по колено в грязи хрюшками с их симпатичными пятачками.
Не удивлюсь, что после этой сногсшибательной информации НИ О ЧЁМ начнутся рассуждения пользователей на тему коррупции в российском футболе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:36
Конечно 36 млн рублей для бюджетного клуба типа КС - это большая сумма, но не смертельная. Но у нас есть еще в РПЛ три бюджетных клуба, где таких" неучтенных" денег на порядок больше. Если в КС губернатор этим озаботился, то три упомянутых клуба могут спать спокойна. У них надежная и непротекаемая крыша. Вот так и живем и РПЛ падает все ниже и ниже.
112910415
112910415
вчера в 18:24
совсем-совсем мутная история
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:19
- Много непоняток.
- Откуда взялся долг?
- Нехорошие "Преступники" договорились с судьями, те "принесли" очки команде, и теперь надо это всё оплатить? Так, что ли?
- 36 лямов... Это же сколько игр было куплено???
- Или это "взнос" на будущее, чтобы Крылья остались в РПЛ?
- Дожили, бляха...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:15
Без комментариев ...
lotsman
lotsman
вчера в 18:05
Эти финансовые махинации до добра не доведут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:56
Да из всего выше сказанного можно сделать вывод - "Крылья" по крайней мере в ближайший период , ожидают нелёгкие времена...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 