Губернатор Самарской области сообщил о долге «Крыльев» и коррупции

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долгах в «Крыльях Советов».
Ко мне два месяца назад пришёл один из функционеров футбольного клуба «Крылья Советов». Он сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за „Крылья“. У нас есть ещё один долг — это порядка 36 миллионов рублей». Я у него спросил, а на что. Он сказал, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов, он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов, губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО. Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет.
Целый губернатор "узнал", что имеется некий коррупционный долг..
И вот, вместо того, чтобы спокойно поймать за руку коррупционеров, и только потом, уже на реальном основании, устраивать публичный скандал, он рассказывает байки, что у него нет фактов.
Так создай этот факт- долг же надо гасить, причём налом.
Отвези нал получателю и "под софитами" возьми с поличным, тогда и скандал открывай- просто, как угол дома.
Но в РФС и РПЛ мгновенно взяли под козырёк и собираются без фактов обращаться в правоохранительные органы))
По-видимому, открыт новый спектакль, цель которого станет яснее в ближайшее время, но это, похоже, никакая не борьба с коррупцией..
Целый губернатор "узнал", что имеется некий коррупционный долг..
И вот, вместо того, чтобы спокойно поймать за руку коррупционеров, и только потом, уже на реальном основании, устраивать публичный скандал, он рассказывает байки, что у него нет фактов.
Так создай этот факт- долг же надо гасить, причём налом.
Отвези нал получателю и "под софитами" возьми с поличным, тогда и скандал открывай- просто, как угол дома.
Но в РФС и РПЛ мгновенно взяли под козырёк и собираются без фактов обращаться в правоохранительные органы))
По-видимому, открыт новый спектакль, цель которого станет яснее в ближайшее время, но это, похоже, никакая не борьба с коррупцией..