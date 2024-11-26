Губернатор Самарской области сообщил о долге «Крыльев» и коррупции

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долгах в «Крыльях Советов».

Ко мне два месяца назад пришёл один из функционеров футбольного клуба «Крылья Советов». Он сказал: «Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за „Крылья“. У нас есть ещё один долг — это порядка 36 миллионов рублей». Я у него спросил, а на что. Он сказал, что не может об этом рассказать, так как это преступление. В конце концов, он мне рассказал. И выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 36 миллионов, губернатор региона, который является учредителем профессионального клуба высшей лиги в период проведения СВО. Это натолкнуло меня на мысль, что нужно обратить внимание на этот предмет.