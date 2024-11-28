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Игрок сборной Сербии, выступающий за «Рубин», оценил уровень РПЛ

вчера, 12:53

Полузащитник «Рубина» и сборной Сербии Никола Чумич оценил уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Я играл в Испании, Швейцарии и Сербии, поэтому могу сказать, что российский чемпионат очень сильный. В РПЛ очень тяжело играть: много единоборств и очень высокий темп игры. О вашем чемпионате ничего плохого сказать не могу, только хорошие слова.

Чумич присоединился к «Рубину» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего правого вингера 23 матча, 2 гола и 2 голевых передачи.

Напомним, вчера в рамках ответной игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Рубин» уступил ЦСКА.

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Capral
Capral
вчера в 13:09
После перезда на Мальту или Кипр- запоёт тоже самое...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:57
Ага, да, темп просто бешеный, скорости настолько высокие что кажется что всё замерло, как спицы на колесе если сильно разогнаться. Футболисты движутся с бесконечной скоростью и только поэтому остаются на месте
Гость
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