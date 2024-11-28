Игрок сборной Сербии, выступающий за «Рубин», оценил уровень РПЛ

Полузащитник «Рубина» и сборной Сербии Никола Чумич оценил уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Я играл в Испании, Швейцарии и Сербии, поэтому могу сказать, что российский чемпионат очень сильный. В РПЛ очень тяжело играть: много единоборств и очень высокий темп игры. О вашем чемпионате ничего плохого сказать не могу, только хорошие слова.
Чумич присоединился к «Рубину» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего правого вингера 23 матча, 2 гола и 2 голевых передачи.
Напомним, вчера в рамках ответной игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Рубин» уступил ЦСКА.