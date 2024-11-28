Смолов: «„Краснодар“ хочет пройти сезон РПЛ без поражений»

Нападающий Федор Смолов заявил, что «Краснодар» хочет пройти сезон без поражений, как это удалось «Байеру».
Будем к этому стремиться. Пример «Байера» показывает, что пройти чемпионат без поражений возможно. В чемпионате России матчей меньше, так что будем стремиться, равняться на лучших.
Но в истории футбола было много случаев побед одной из команд в своём чемпионате без поражений. Англия-Арсенал, Португалия-Порту и Бенфика, Италия-Ювентус и Милан, Голландия-Аякс, Хорватия-Динамо Загреб, Чехия-Спарта, Сербия Партизан(дважды) и Црвена Звезда, Греция-ПАОК, Венгрия-Дебрецен. На Украине Динамовцы Киева таким достижением могут похвастаться даже трижды, Шахтёр смог один раз отметится таким результатом. Зато Бенфика и Црвена Звезда, хоть и проходили весь чемпионат без поражений, но золото уступали своим заклятым соперникам Порту и Партизану соответственно в 1978 и 2008 годах. Хочется верить, что и наш клуб может пополнить этот список и желательно не присоединяться к Бенфике и Црвене Звезде.
Болейте за своих, а не против чужих!
Но в истории футбола было много случаев побед одной из команд в своём чемпионате без поражений. Англия-Арсенал, Португалия-Порту и Бенфика, Италия-Ювентус и Милан, Голландия-Аякс, Хорватия-Динамо Загреб, Чехия-Спарта, Сербия Партизан(дважды) и Црвена Звезда, Греция-ПАОК, Венгрия-Дебрецен. На Украине Динамовцы Киева таким достижением могут похвастаться даже трижды, Шахтёр смог один раз отметится таким результатом. Зато Бенфика и Црвена Звезда, хоть и проходили весь чемпионат без поражений, но золото уступали своим заклятым соперникам Порту и Партизану соответственно в 1978 и 2008 годах. Хочется верить, что и наш клуб может пополнить этот список и желательно не присоединяться к Бенфике и Црвене Звезде.
Болейте за своих, а не против чужих!
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