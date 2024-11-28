Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Смолов: «„Краснодар“ хочет пройти сезон РПЛ без поражений»

вчера, 12:14

Нападающий Федор Смолов заявил, что «Краснодар» хочет пройти сезон без поражений, как это удалось «Байеру».

Будем к этому стремиться. Пример «Байера» показывает, что пройти чемпионат без поражений возможно. В чемпионате России матчей меньше, так что будем стремиться, равняться на лучших.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Ростова» рассказал о задачах, которые стоят перед командой
Вчера, 12:12
Карпукас: «В 22 года менять российский топ-клуб на лишь бы Европу»
Вчера, 11:57
Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что у него онкология
Вчера, 11:51
Игрок «Динамо» Маричаль: «Мы можем стать чемпионами»
Вчера, 11:06
Игрок «Факела» Каштанов: «Мы могли обыграть „Зенит“ в Кубке»
Вчера, 10:52
Фомин: «Лучше играть со сборными других стран, потому что ты слышишь гимн»
Вчера, 10:41
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:27
Краснодар пока имеет все предпосылки закончить чемпионат с нулём в графе "поражения" в турнирной таблице, правда этот ноль в графе "поражения", ещё не гарантирует золото чемпионата, что наглядно демонстрирует сегодняшнее положение команд в турнирной таблице. Гораздо почётнее иметь стопроцентный показатель побед над соперниками и такое пока удавалось только московскому Динамо в далёком 1936 году, но правда игры проводились в один круг и в первом чемпионате СССР чемпион провёл всего шесть.
Но в истории футбола было много случаев побед одной из команд в своём чемпионате без поражений. Англия-Арсенал, Португалия-Порту и Бенфика, Италия-Ювентус и Милан, Голландия-Аякс, Хорватия-Динамо Загреб, Чехия-Спарта, Сербия Партизан(дважды) и Црвена Звезда, Греция-ПАОК, Венгрия-Дебрецен. На Украине Динамовцы Киева таким достижением могут похвастаться даже трижды, Шахтёр смог один раз отметится таким результатом. Зато Бенфика и Црвена Звезда, хоть и проходили весь чемпионат без поражений, но золото уступали своим заклятым соперникам Порту и Партизану соответственно в 1978 и 2008 годах. Хочется верить, что и наш клуб может пополнить этот список и желательно не присоединяться к Бенфике и Црвене Звезде.
Болейте за своих, а не против чужих!
матос
матос
вчера в 14:24
Это вряд ли ....
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:08
Федя, а часы то нашёл? )
sy3nad6egzbd
sy3nad6egzbd
вчера в 14:04
Смолова что тоже понесло, только уже от ничьих.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:35
Поражения будут...
lotsman
lotsman
вчера в 12:58
В воскресенье Спартак постарается доказать что это невозможно.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:49
Равнение на лучших ! )))
Grimexo
Grimexo
вчера в 12:39
Мало хотеть, нужно еще и мочь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:28
Сложно это будет сделать, но стремится к этому стоит...
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:26
Это было бы лучше всего, но не у всех это получается...)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:25
Хотелось бы без поражений... Но для этого нужно не только меньше пропускать, но и больше забивать... А кто будет забивать? У Смолова, пока, это получается не очень хорошо. Мне кажется, что приобретение Федора большая ошибка. А сказать можно всё, что угодно - сказал и сразу же забыл.
112910415
112910415
вчера в 12:19
а помолчать ?!
kq3bxy5ebr4a
kq3bxy5ebr4a
вчера в 12:19
Так не бывает, еще играть с Зенитом в Питере.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 