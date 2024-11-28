Смолов: «„Краснодар“ хочет пройти сезон РПЛ без поражений»

Нападающий заявил, что «Краснодар» хочет пройти сезон без поражений, как это удалось «Байеру».

Будем к этому стремиться. Пример «Байера» показывает, что пройти чемпионат без поражений возможно. В чемпионате России матчей меньше, так что будем стремиться, равняться на лучших.