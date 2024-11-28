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Президент «Ростова» рассказал о задачах, которые стоят перед командой

вчера, 12:12

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что ростовчане хотят быть в первой пятёрке РПЛ.

У «Ростова» закончился спад? Давайте сейчас пройдут две игры: если мы их удачно сыграем, тогда будем говорить, что команда вышла из спада. Чем выше «Ростов» будет, тем лучше. Планка? У нас из года в год одни и те же задачи: первое — как можно быстрее обезопасить себя от стыков, а потом как можно выше забраться в турнирной таблице.

Естественно, мы хотим быть в пятёрке. Есть ещё много других клубов, которые хотят там быть. Чем выше клуб, тем больше финансов он получит, также это репутация и удовлетворение. На кубковый матч со «Спартаком» пришло почти 27 тысяч, среда, вечер, поздний матч, люди пришли поддержать свою команду.

Ранее Арутюнянц заявил, что полностью доверяет главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 12:35
"У «Ростова» закончился спад?"... не думаю. Вчерашний спартак и его состав, не показатель, зима всё расставит. Классная работа у президента: сидит гадает - будут ли у него финансы, удовлетворение и репутация?...
Аксинья
Аксинья ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:28
Я тоже больше доверяю словам Карпина - лучше синица в руках чем утка под кроватью, а вот за кубок можно дать бой))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:25
Валера ещё перед началом сезона , даже более чётко сформулировал эту задачу - 34 очка , следовательно осталось набрать ещё 14...)))
Гость
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