Президент «Ростова» рассказал о задачах, которые стоят перед командой

Президент «Ростова» сообщил, что ростовчане хотят быть в первой пятёрке РПЛ .

У «Ростова» закончился спад? Давайте сейчас пройдут две игры: если мы их удачно сыграем, тогда будем говорить, что команда вышла из спада. Чем выше «Ростов» будет, тем лучше. Планка? У нас из года в год одни и те же задачи: первое — как можно быстрее обезопасить себя от стыков, а потом как можно выше забраться в турнирной таблице.

Естественно, мы хотим быть в пятёрке. Есть ещё много других клубов, которые хотят там быть. Чем выше клуб, тем больше финансов он получит, также это репутация и удовлетворение. На кубковый матч со «Спартаком» пришло почти 27 тысяч, среда, вечер, поздний матч, люди пришли поддержать свою команду.