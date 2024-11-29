Клубы АПЛ проявляют интерес к нападающему «Спартака»

1732873163

вчера, 12:39

Скауты «Борнмута», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Брентфорда» и «Кристал Пэлас» наблюдали за игрой нападающего «Спартака» и сборной Коста-Рики в матчах Российской Премьер-Лиги против «Акрона» (4:0) и «Локомотива» (5:2). Действия Угальде были высоко оценены. Особенно в последних матчах.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл 20 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Угальде в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клубы из Италии и Португалии следят за костариканцем.