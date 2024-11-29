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Клубы АПЛ проявляют интерес к нападающему «Спартака»

вчера, 12:39

Скауты «Борнмута», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Брентфорда» и «Кристал Пэлас» наблюдали за игрой нападающего «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде в матчах Российской Премьер-Лиги против «Акрона» (4:0) и «Локомотива» (5:2). Действия Угальде были высоко оценены. Особенно в последних матчах.

Напомним, Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл 20 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Угальде в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клубы из Италии и Португалии следят за костариканцем.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Casa_Nostra (раскрыть)
вчера в 22:20
Согласен, лучшая осень в карьере, без оговорок. Ему цена прямо сейчас 30+
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:46
"Увеличивает" стоимость говоришь. Купили за 13 млн евро, а сейчас его оценивают в 9 млн. Сильно увеличил? Самое главное в этом деле - не надувать мыльный пузырь
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 15:09
Хоть прошлый сезон и был в плане результативности для костариканца плох, но пахал он великолепно и прессинг в его исполнении очень хорош. А оказавшись в ЦН, он наконец и показал за что его брали.
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 15:08
И хорошо, что Абаскаля убрали, а то и он бы не додумался играть с Угальде в ЦН.
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 15:06
Никто не сравнивает. Читать надо нормально. Крыса если бы выходила в основе занимала бы место в ЦН, а Угальде приходилось играть бы на фланге. Так и при Абаскале было.
Станкович попробовал несколько раз сыграть с 2 напами, добавив Шамара, но это вообще не принесло успеха.
Никто никогда не сравнивал крысу с Угальде.
Capral
Capral
вчера в 15:01
А как, вообще, можно сравнивать подвижного нападающего Угальде со столбом Соболем?! Впервые слышу подобное сравнение, двух, абсолютно разных игроков!!!
Или это опять басни, про якобы, одного из лучших нападающих Европы Довбика?!
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 14:51
Что бы говорить, что Угальде играл ярче в Эредивизие, надо было смотреть его матчи там. Этот сезон Угальде может стать лучшим в его карьере, по крайней мере всё движется к этому.
Интерес к нему вполне понятен.
Спасибо крысе соболевской, что показало своё настоящее лицо и убежала в зенитушку. А то бы глядишь и дальше смотрели на костариканца на фланге, пока неповоротливое бревно, при обработке отпускало бы мяч на 10 метров и не попадало бы из убойных позиций в створ ворот.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:59
Да многие попадают в поле зрения скаутов, и что- все уезжают? Ну надо же реально смотреть на вещи. По словам Сафонова, у него телефон уже красный и разрывается от предложений по Тюкавину из Европы!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral
вчера в 13:53
Мало верю в этот интерес. Никакой Станкович его не раскрыл. Здесь вопрос в другом: где были все эти потенциальные покупатели, когда парень играл в Голландии? Там, он играл ярче и лучше, чем сейчас в Спартаке. Это первое. А второе, Угальде- лёгкая кавалерия, он очень зависимый игрок, которого легко нейтрализовать. Угальде, возможно и мог обратить на себя внимание, но до серьезных разговоров о покупке ещё далеко. Лично мое мнение- способный футболист, но не для высокого полета, в больших клубах Европы. Поэтому, болельщики Спартака- спите спокойно, никуда, так скоро парень не уйдет. Поиграет ещё у вас и вас порадует, а вместе с вами и меня!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:36
Вчера португальцы с итальянцами им интересовались, а теперь и англичане в очередь за Угальде.
Вещий
Вещий
вчера в 13:30
Интерес так и останется интересом..... и не более того
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:06
Спартак купил его за тринадцать миллионов в Голландии... Переплатил, как казалось, прошлой зимой... А может угадал? Раз Угальде попал в поле зрения скаутов из АПЛ, значит потенциал у него есть - теперь каждый забитый гол будет лишь увеличивать цену на игрока...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 13:03
Бенфика же как-то справляется с такими задачами. Клуб должен зарабатывать. Угальде может за 40 млн уйти и это будет плюс команде для новых влржений.
При Барко и Маркиньосе можно будет нового форварда притащить и раскрыть
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:59
Браво Станкович, раскрыл игрока, придал ему уверенности
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:54
Соболева продали, если Угальде продадут, тогда вообще без форвардов останется Спартак. Николсон ни о чём. Жозе - мешок.
bz3cu4nqk9ye
bz3cu4nqk9ye
вчера в 12:50
Все понеслось, теперь два года будут сватать в разные клубы Европы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:40
Покер ворота Паровозов добавил интересы к игроку
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