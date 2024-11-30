В Молодежной футбольной лиге появится второй дивизион

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сегодня, 08:34

Российский футбольный союз объявил о расширении Молодежной футбольной лиги до двух дивизионов, в каждом из которых будут выступать по 16 команд, они проведут по два матча друг с другом.

Действующих участников разделят между двумя дивизионами, также появятся новые.

По итогам сезона 2025 года во второй дивизион вылетят коллективы, занявшие в итоговой турнирной таблице 15-е и 16-е места. Команды, занявшие 1-е и 2-е места во второй лиге, напрямую перейдут в первый.

Команды, занявшие 13-е и 14-е места в первом дивизионе МФЛ, сыграют по два переходных матча с 4-й и 3-й командами второго дивизиона.

В федеральных ЮФЛ сохранится три возраста – до 16, до 17 и до 18 лет, однако количество команд с нового сезона уменьшится с 18 до 16. Турниры МЮФЛ в возрастных категориях до 16 и до 17 лет пройдут в обновлённом формате. По 10 команд сыграют на Северо-Западе, Дальнем Востоке и в Сибири, по 12 клубов выставят Приволжье и Юг, а в Центре выступят 14 команд. Всего в шести межрегиональных лигах запланировано 12 турниров. Формат проведения МЮФЛ до 18 лет будет определён позднее.

Будет продолжена политика по стимулированию клубов к работе со своими воспитанниками, в частности, запланировано поэтапное введение ограничений на заявку игроков, не являющихся воспитанниками клубов, и введение требований к заявке «доморощенных футболистов».