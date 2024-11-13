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«Это тот футбол, к которому мы стремимся?» Тебас — о Суперлиге

вчера, 08:53

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о проекте Суперлиги.

Это не параллель Лиге чемпионов, а ее альтернатива. Вы должны понимать, что подобные модели соревнований разрушают национальные чемпионаты. Можно подумать, что в мире 16 больших клубов, но на самом деле в Европе насчитывается более 2500 профессиональных команд. Футболистов в этих крупных клубах 300 или 400, а всего в профессиональном футболе более 60 000 профессиональных игроков. Они зарабатывают от 2000 долларов до пяти миллионов в месяц.

Если такое соревнование [как Суперлига] будет существовать, все деньги будут направлены туда, а остальные турниры окажутся опустошены. Это уже вопрос этики, поскольку у этих 300 игроков вместо 6 Ferrari было бы 10. Это тот футбол, к которому мы стремимся? Разумеется, нет.

Должны быть звёздные футболисты, которые зарабатывают много денег и имеют пять Ferrari, но мы хотим сделать так, чтобы модели [соревнований] не предназначались только для одной группы и не ставили под угрозу десятки тысяч семей и всю индустрию.

Все, кто организует эти соревнования – Суперлиги, клубные чемпионаты мира – должны осознавать последствия. Суперлига наносит огромный ущерб футбольной экосистеме.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:39
Они (УЕФА и ФИФА) довели футбол до того, во что он сейчас превратился, они сделали из когда-то спортивной игры коммерческую площадку для заработка и отмывания денег, они сделали из футболистов зажравшихся "королей мира" без идеалов и принципов, они разделили футбольные клубы на "угодные и неугодные", сурово наказывая одних за мельчайшие нарушения, и позволяя другим открыто нарушать регламент без каких либо последствий, они обесценили футбольные награды, превратив их в инструмент манипуляции против "неугодных", они своими бесконечными "реформами" и нововведениями убили в футболе спортивно-соревновательную составляющую. И после всего этого у них во всём виноват остался тот, кто не побоялся первым открыто пойти против них, и что-то изменить в этой прогнившей системе. Но больше всего обидно за болельщиков, которые так сильно боятся что-то менять в этой системе, что цепляются за неё руками и ногами, лишь бы оставить всё как есть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:30, ред.
Да, старый дуралей, именно тот, к которому мы стремимся, ибо твои покровители-ретрограды из Ньона и Цюриха всё про*рали..., и добивают остатки всего того позитивного, что было создано до них!

P.S. Про заботу о футбольной экосистеме со стороны ФИФА/УЕФА улыбнуло так, что я чуть рот не порвал. (facepalm)
epvz8sj86xvx
epvz8sj86xvx
вчера в 10:15
Суперлига действительно разрушает национальные чемпионаты и ставит под угрозу всю футбольную индустрию. Звёздные игроки должны участвовать в соревнованиях, которые предназначены для всех команд и игроков, а не только для избранных клубов.
drug01
drug01
вчера в 10:11
Столько турниров проходит и всюду нужны призовые. Футбол стоит на больших деньгах!
Гость
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