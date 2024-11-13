«Это тот футбол, к которому мы стремимся?» Тебас — о Суперлиге

Глава Ла Лиги высказался о проекте Суперлиги.

Это не параллель Лиге чемпионов, а ее альтернатива. Вы должны понимать, что подобные модели соревнований разрушают национальные чемпионаты. Можно подумать, что в мире 16 больших клубов, но на самом деле в Европе насчитывается более 2500 профессиональных команд. Футболистов в этих крупных клубах 300 или 400, а всего в профессиональном футболе более 60 000 профессиональных игроков. Они зарабатывают от 2000 долларов до пяти миллионов в месяц.

Если такое соревнование [как Суперлига] будет существовать, все деньги будут направлены туда, а остальные турниры окажутся опустошены. Это уже вопрос этики, поскольку у этих 300 игроков вместо 6 Ferrari было бы 10. Это тот футбол, к которому мы стремимся? Разумеется, нет.

Должны быть звёздные футболисты, которые зарабатывают много денег и имеют пять Ferrari, но мы хотим сделать так, чтобы модели [соревнований] не предназначались только для одной группы и не ставили под угрозу десятки тысяч семей и всю индустрию.

Все, кто организует эти соревнования – Суперлиги, клубные чемпионаты мира – должны осознавать последствия. Суперлига наносит огромный ущерб футбольной экосистеме.