Итальянская федерация приняла предложение о дополнительном трансферном окне

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вчера, 20:55

Предложение Серии А об установлении дополнительного трансферного окна в июне 2025 года для регистрации игроков на Клубный чемпионат мира принято Итальянской федерацией футбола ( FIGC ), однако окончательного решения ещё нет.

О запросе стало известно сегодня днём, а уже в течение нескольких часов его приняли.