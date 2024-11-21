Итальянская федерация приняла предложение о дополнительном трансферном окне

Предложение Серии А об установлении дополнительного трансферного окна в июне 2025 года для регистрации игроков на Клубный чемпионат мира принято Итальянской федерацией футбола (FIGC), однако окончательного решения ещё нет.
О запросе стало известно сегодня днём, а уже в течение нескольких часов его приняли.
Если меру утвердят окончательно, то трансферное окно будет действовать с 1 по 10 июня 2025 года. При этом правило будет применимо ко всем клубам Серии А, а не только к тем, кто примет участие в Клубном ЧМ.