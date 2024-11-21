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Итальянская федерация приняла предложение о дополнительном трансферном окне

вчера, 20:55

Предложение Серии А об установлении дополнительного трансферного окна в июне 2025 года для регистрации игроков на Клубный чемпионат мира принято Итальянской федерацией футбола (FIGC), однако окончательного решения ещё нет.

О запросе стало известно сегодня днём, а уже в течение нескольких часов его приняли.

Если меру утвердят окончательно, то трансферное окно будет действовать с 1 по 10 июня 2025 года. При этом правило будет применимо ко всем клубам Серии А, а не только к тем, кто примет участие в Клубном ЧМ.

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lotsman
lotsman
вчера в 22:14
Всего десять дней чтобы успели перебежать из клуба в клуб.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:09
Это не самая важная информация... Ну и ладно
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:15
Ну и правильно .
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