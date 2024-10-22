В федерации футбола Белоруссии отвергли идею создания объединенной лиги

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич заявил, что создание объединенного с Россией чемпионата невозможно из-за регламента УЕФА.
Ранее министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук предположил, что данная тема «еще не снята с повестки дня».
Вопрос совместных лиг с РФС не прорабатывался. АБФФ и РФС — члены УЕФА. То есть нам запрещено создавать совместные лиги и, тем более, участвовать в них. Мы честно относимся к исполнению своих обязательств. Возможно, в будущем что-то и произойдет. Но это не скоро.