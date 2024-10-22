Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

В федерации футбола Белоруссии отвергли идею создания объединенной лиги

вчера, 14:34

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич заявил, что создание объединенного с Россией чемпионата невозможно из-за регламента УЕФА.

Ранее министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук предположил, что данная тема «еще не снята с повестки дня».

Вопрос совместных лиг с РФС не прорабатывался. АБФФ и РФС — члены УЕФА. То есть нам запрещено создавать совместные лиги и, тем более, участвовать в них. Мы честно относимся к исполнению своих обязательств. Возможно, в будущем что-то и произойдет. Но это не скоро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: sport24.ru
В Госдуме поддержали идею объединённого чемпионата России и Беларуси
Вчера, 14:05
Футболист «Динамо» Мх Глушков поделился мыслями об уровне команд в РПЛ
Вчера, 12:52
Александр Мостовой высказался об отмене стажировки
Вчера, 12:26
Колосков отреагировал на идею создания объединённого чемпионата с Беларусью
Вчера, 12:22
Колосков считает, что Дуглас Сантос не будет играть за сборную России
Вчера, 10:39
Агент Алексей Сафонов высказался об Акинфееве как футбольном идоле России
Вчера, 10:21
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:37
мертворожденная идея, короче
2ex5nwr537cn
2ex5nwr537cn
вчера в 17:29
Им есть что терять, они участники УЕФА
n5ey6audft4a
n5ey6audft4a
вчера в 15:27
Картошка в спину))))
Yodr
Yodr
вчера в 15:20
Напомнило, что страна является членом всех организаций вроде всемирного банка или вто, покрикивая что-то про борьбу с ними. Это странная позиция вызывает много вопросов - участие в УЕФА и одновременное предложение Беларуси создать общую лигу - из того же порядка "странности", что РФС "не в курсе"? А беларусы работают за юристов "разъясняя вопросы"? Не верится.
ehyn7992yghr
ehyn7992yghr
вчера в 15:19
Это пустая идея.
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:19
- Ну чем не крепостное право? Барин сказал сидеть на месте и не дёргаться никуда. И холопы сидят. А вдруг барин смилуется лет через 5-10? Разве это не позорно?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 