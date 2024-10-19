АПЛ тестирует новое правило, чтобы избежать затяжки времени вратарями

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вчера, 13:55

АПЛ тестирует новое правило для вратарей на молодёжном уровне.

Сейчас, если голкипер держит мяч в руках более шести секунд, прежде чем выпустить его в своей штрафной площади, то судья должен теоретически назначить свободный удар в пользу соперника.

Однако это правило почти не соблюдается, и громкие инциденты, вроде предполагаемой затяжки времени Давидом Райей во время матча «Арсенала» с «Манчестер Сити» (2:2), привели к тому, что стражи ворот подверглись критике за это.

Однако подобное могут пресечь. Как сообщил руководитель PGMOL (органа, ответственного за судейство игр в английском профессиональном футболе) , в Премьер-Лиге 2 тестируется нововведение. Слова специалиста приводит The Mirror со ссылкой на подкаст Stick to Football: