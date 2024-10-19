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АПЛ тестирует новое правило, чтобы избежать затяжки времени вратарями

вчера, 13:55

АПЛ тестирует новое правило для вратарей на молодёжном уровне.

Сейчас, если голкипер держит мяч в руках более шести секунд, прежде чем выпустить его в своей штрафной площади, то судья должен теоретически назначить свободный удар в пользу соперника.

Однако это правило почти не соблюдается, и громкие инциденты, вроде предполагаемой затяжки времени Давидом Райей во время матча «Арсенала» с «Манчестер Сити» (2:2), привели к тому, что стражи ворот подверглись критике за это.

Однако подобное могут пресечь. Как сообщил руководитель PGMOL (органа, ответственного за судейство игр в английском профессиональном футболе) Ховард Уэбб, в Премьер-Лиге 2 тестируется нововведение. Слова специалиста приводит The Mirror со ссылкой на подкаст Stick to Football:

В Премьер-лиге 2 они пробуют что-то, связанное с тем, что вратарь удерживает мяч более шести секунд.

Если он держит мяч восемь секунд и не отпускает его, то это приводит к угловому для другой команды. Через три секунды судья начинает отсчёт, и если вратарь достаточно глуп, чтобы удерживать его, то будет угловой.

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Все комментарии
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:19, ред.
...в хоккее всё чётко,води шайбу скоко хошь,тяни или наподай, но если вдруг свисток судьи, игровое время -стоп, вбрасывание и продолжение,ни секунды потери!!!
shur
shur
вчера в 16:12, ред.
...на реализацию моментов отведено целых 90-минут,однако,и то время ,что кипер явно затягивает , капля в море ,чтобы как то изменить счёт игры!!! Хотя есть и другие примеры, но в основном...
kuky2pxydcaa
kuky2pxydcaa
вчера в 14:35, ред.
Причём тут вообще угловой? Есть чёткое и справедливое правило, просто его надо неукоснительно соблюдать, что теперь при наличии ВАР вообще никаких проблем не представляет - поставьте там в системе функцию отсчёта времени после взятия вратарём мяча в руки и через шесть секунд у видеоарбитров должен прозвенеть в наушниках звоночек, и всё - кричи в микрофон главному, чтобы ставил свободный. А вот раньше, когда вратарю было разрешено брать мяч в руки после паса назад защитника реально была ужасная тягомотина - воротчик подержал мяч, отдал защитнику, тот назад воротчику, то опять подержал и так 3-4 цикла, пока форвард гостей не пойдёт их прессинговать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:18
Давно пора такое правило ввести.. затяжка времени не спортивно)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:03
Этой проблемы нет в пляжном футболе... Там просто соблюдают антизатяжечные правила. После того, как мяч зафиксировал вратарь, нужно взять и включить секундомер, который автоматически выдаст сигнал о затяжке времени. Нет ничего проще...
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