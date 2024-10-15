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Встреча АПЛ и клубов по спору с «Манчестер Сити» отменена

вчера, 21:57

По информации источника, внеочередная встреча АПЛ и клубов отменена.

За последние 24 часа были отложены две запланированные встречи. Одна с юридическим отделом, а другая — с финансовым, для обсуждения судебного спора с «Манчестер Сити» по поводу правил о сделках с ассоциированными сторонами (APT).

Ранее арбитражный трибунал признал некоторые из правил Премьер-Лиги незаконными и несправедливыми с процедурной точки зрения.

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Все комментарии
trqxhbyeyq63
trqxhbyeyq63
сегодня в 04:37
Сити похоже всех задавит своей правотой.
Igo0rek
Igo0rek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
У АПЛ агония. Арбитражный суд признал правоту Манчестер Сити в деле, которое являлось основным со стороны обвинения. Чиновникам из АПЛ уже нечем крыть это.

А мирного решения действительно не будет, АПЛ еще должны выплатить деньги за судебные издержки))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:21
...футбол как зрелище в старушке Англии, такие тёрки не красят,тем не менее
надо навести порядок...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:15
значит, апл и клубы готовы на длительную в*йну с мансити.
и мирного решения не будет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:13
Уже арбитражный трибунал занимается АПЛ.
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