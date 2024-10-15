Встреча АПЛ и клубов по спору с «Манчестер Сити» отменена

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вчера, 21:57

По информации источника, внеочередная встреча АПЛ и клубов отменена.

За последние 24 часа были отложены две запланированные встречи. Одна с юридическим отделом, а другая — с финансовым, для обсуждения судебного спора с «Манчестер Сити» по поводу правил о сделках с ассоциированными сторонами (APT).

Ранее арбитражный трибунал признал некоторые из правил Премьер-Лиги незаконными и несправедливыми с процедурной точки зрения.