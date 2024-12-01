«Реал» не планирует увольнять Анчелотти

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вчера, 18:15

Как сообщает источник, в «Реале» опровергают слухи о возможном увольнении в ближайшее время. полностью поддерживает итальянца – президент и тренер осознают сложную ситуацию в команде и находятся в постоянном диалоге, и в их взаимоотношениях отсутствует какое-либо напряжение.

Отмечается, что в настоящий момент в «Реале» больше всего беспокоятся о плотном календаре и обилии травм.

Перед сегодняшним матчем с «Хетафе» «Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги, имея две игры в запасе.