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«Реал» не планирует увольнять Анчелотти

вчера, 18:15

Как сообщает источник, в «Реале» опровергают слухи о возможном увольнении Карло Анчелотти в ближайшее время. Флорентино Перес полностью поддерживает итальянца – президент и тренер осознают сложную ситуацию в команде и находятся в постоянном диалоге, и в их взаимоотношениях отсутствует какое-либо напряжение.

Отмечается, что в настоящий момент в «Реале» больше всего беспокоятся о плотном календаре и обилии травм.

Перед сегодняшним матчем с «Хетафе» «Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка в таблице Ла Лиги, имея две игры в запасе.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:38, ред.
Такое уже было... Это, когда Реал отрицал слухи об отставке тренера, после чего она, всё-таки, происходила. Королевский Клуб давно бы уволил Анчелотти, просто его некем заменить прямо сейчас. А первого попавшегося тренера на звездный состав ставить это самоубийство.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:20
Слухи бегут впереди паровоза.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:18
Зато слухи на эту тему последнее время муссируются "не по детски".
d72prtcy5cqk
d72prtcy5cqk
вчера в 18:17
Карло не заслужил такого увольнения, что не так сам уйдет в отставку
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