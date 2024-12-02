Вирц и Пикфорд в числе лучших. Итоги Fantasy за ноябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием твердосплавцы. Второе место занимает ФК Галатасарай. Замыкают первую тройку bulls-no.
|Команда
|Очки
|1
|твердосплавцы
|571
|2
|ФК Галатасарай
|496
|3
|bulls-no
|493
|4
|Варяг
|482
|5
|Babcha
|479
|6
|ФК Уэска
|475
|7
|Real Valencia
|474
|8
|Rosol
|461
|9
|Uladim
|452
|10
|ФК Черная Звезда
|440
|11
|ФК ФЛИНТ
|439
|12
|внучата-
|432
|13
|Сборная Украины
|422
|14
|Cucaraha
|413
|15
|Нищеброды из Мадрида
|410
|16
|Maryia
|406
|17
|Space Rangers
|402
|18
|KWW19
|396
|19
|ФУНТИК
|393
|20
|Jnusia
|392
|21
|ФК ФОРТУНА
|379
|22
|Команда БАРСЕЛОНА
|352
|23
|Зенит Москва
|341
|24
|Street Judges
|327
|25
|Команда ЦСКА
|325
|26
|Пуффендуйцы
|325
|27
|В — 12
|323
|28
|Команда Drynya
|322
|29
|Команда Саша Местный
|300
|30
|Оборванцы из Мадрида
|296
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.