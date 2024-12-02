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Вирц и Пикфорд в числе лучших. Итоги Fantasy за ноябрь

вчера, 16:35

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием твердосплавцы. Второе место занимает ФК Галатасарай. Замыкают первую тройку bulls-no.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 твердосплавцы 571
2 ФК Галатасарай 496
3 bulls-no 493
4 Варяг 482
5 Babcha 479
6 ФК Уэска 475
7 Real Valencia 474
8 Rosol 461
9 Uladim 452
10 ФК Черная Звезда 440
11 ФК ФЛИНТ 439
12 внучата- 432
13 Сборная Украины 422
14 Cucaraha 413
15 Нищеброды из Мадрида 410
16 Maryia 406
17 Space Rangers 402
18 KWW19 396
19 ФУНТИК 393
20 Jnusia 392
21 ФК ФОРТУНА 379
22 Команда БАРСЕЛОНА 352
23 Зенит Москва 341
24 Street Judges 327
25 Команда ЦСКА 325
26 Пуффендуйцы 325
27 В — 12 323
28 Команда Drynya 322
29 Команда Саша Местный 300
30 Оборванцы из Мадрида 296

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Вирц и Пикфорд в числе лучших. Итоги Fantasy за ноябрь

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Источник: soccer.ru
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vrt67s9aj748
vrt67s9aj748
вчера в 17:11
Тоже надо как-нибудь тут поиграть
Гость
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