«Бешикташ» объявил об уходе ван Бронкхорста с должности главного тренера

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» официально объявил об уходе Джованни ван Бронкхорста с должности главного тренера команды.
«Орлы» на официальном сайте поблагодарили нидерландского специалиста за сотрудничество и пожелали успехов.
Ван Бронкхорст работал в «Бешикташе» с 5 июня 2024 года. Под его руководством клуб стал обладателем Суперкубка Турции.
28 ноября турецкий клуб уступил «Маккаби» (1:3) в матче Лиги Европы. В Суперлиге команда Ван Бронкхорста не выигрывала в четырех встречах кряду, потерпев три поражения. На данный момент «Бешикташ» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.