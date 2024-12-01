«Бешикташ» объявил об уходе ван Бронкхорста с должности главного тренера

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сегодня, 00:32

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» официально объявил об уходе с должности главного тренера команды.

«Орлы» на официальном сайте поблагодарили нидерландского специалиста за сотрудничество и пожелали успехов.

Ван Бронкхорст работал в «Бешикташе» с 5 июня 2024 года. Под его руководством клуб стал обладателем Суперкубка Турции.

28 ноября турецкий клуб уступил «Маккаби» (1:3) в матче Лиги Европы. В Суперлиге команда Ван Бронкхорста не выигрывала в четырех встречах кряду, потерпев три поражения. На данный момент «Бешикташ» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.