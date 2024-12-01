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«Бешикташ» объявил об уходе ван Бронкхорста с должности главного тренера

сегодня, 00:32

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» официально объявил об уходе Джованни ван Бронкхорста с должности главного тренера команды.

«Орлы» на официальном сайте поблагодарили нидерландского специалиста за сотрудничество и пожелали успехов.

Ван Бронкхорст работал в «Бешикташе» с 5 июня 2024 года. Под его руководством клуб стал обладателем Суперкубка Турции.

28 ноября турецкий клуб уступил «Маккаби» (1:3) в матче Лиги Европы. В Суперлиге команда Ван Бронкхорста не выигрывала в четырех встречах кряду, потерпев три поражения. На данный момент «Бешикташ» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Все комментарии
8zwnc26328mt
8zwnc26328mt
сегодня в 07:35
На старом багаже долго не проехал, а нового ничего не привнес.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:19
Шестое место для Бешикташа слабовато, по этому и попросили.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:46
Все логично, если нет результата, то тренеру указывают на дверь... Я думаю, что решающим фактором, повлиявшим на увольнение Ван Бронкхорста, стал проигрыш Маккаби. Ну не любят в Турции Израиль, так годами складывалось...
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